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Губернатор Калифорнии намерен подать в суд на Трампа

Губернатор Калифорнии намерен подать в суд на Трампа - 09.06.2025, ПРАЙМ

Губернатор Калифорнии намерен подать в суд на Трампа

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что подаёт в суд на президента США Дональда Трампа из-за его решения направить национальную гвардию в Лос-Анджелес на | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T16:14+0300

2025-06-09T16:14+0300

2025-06-09T16:14+0300

общество

калифорния

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что подаёт в суд на президента США Дональда Трампа из-за его решения направить национальную гвардию в Лос-Анджелес на фоне продолжающихся протестов против миграционной политики, назвав это "незаконной попыткой федерализации". "Это именно то, чего хотел Дональд Трамп. Он разжигал огонь, а затем незаконно попытался федерализовать Национальную гвардию. Подписанный им указ касается не только Калифорнии. Он даст ему возможность вмешиваться в любой штат и делать то же самое. Мы подаём на него в суд", - написал Ньюсом в соцсети X. Ранее во время интервью телеканалу MSNBC губернатор заявлял, что планирует подать в суд на администрацию Трампа по поводу отправки национальной гвардии США для подавлении протестов в Калифорнии. Он также заявлял, что сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США не координируют свои действия с ним.

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общество , калифорния, сша, дональд трамп