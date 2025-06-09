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Губернатор Калифорнии намерен подать в суд на Трампа - 09.06.2025, ПРАЙМ
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Губернатор Калифорнии намерен подать в суд на Трампа
Губернатор Калифорнии намерен подать в суд на Трампа - 09.06.2025, ПРАЙМ
Губернатор Калифорнии намерен подать в суд на Трампа
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что подаёт в суд на президента США Дональда Трампа из-за его решения направить национальную гвардию в Лос-Анджелес на | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T16:14+0300
2025-06-09T16:14+0300
общество
калифорния
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что подаёт в суд на президента США Дональда Трампа из-за его решения направить национальную гвардию в Лос-Анджелес на фоне продолжающихся протестов против миграционной политики, назвав это "незаконной попыткой федерализации". "Это именно то, чего хотел Дональд Трамп. Он разжигал огонь, а затем незаконно попытался федерализовать Национальную гвардию. Подписанный им указ касается не только Калифорнии. Он даст ему возможность вмешиваться в любой штат и делать то же самое. Мы подаём на него в суд", - написал Ньюсом в соцсети X. Ранее во время интервью телеканалу MSNBC губернатор заявлял, что планирует подать в суд на администрацию Трампа по поводу отправки национальной гвардии США для подавлении протестов в Калифорнии. Он также заявлял, что сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США не координируют свои действия с ним.
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общество , калифорния, сша, дональд трамп
Общество , Калифорния, США, Дональд Трамп
16:14 09.06.2025
 
Губернатор Калифорнии намерен подать в суд на Трампа

Губернатор Калифорнии Ньюсом заявил, что подаст в суд на Трампа

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанк%Брифинг президента США Д. Трампа
%Брифинг президента США Д. Трампа - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что подаёт в суд на президента США Дональда Трампа из-за его решения направить национальную гвардию в Лос-Анджелес на фоне продолжающихся протестов против миграционной политики, назвав это "незаконной попыткой федерализации".
"Это именно то, чего хотел Дональд Трамп. Он разжигал огонь, а затем незаконно попытался федерализовать Национальную гвардию. Подписанный им указ касается не только Калифорнии. Он даст ему возможность вмешиваться в любой штат и делать то же самое. Мы подаём на него в суд", - написал Ньюсом в соцсети X.
Ранее во время интервью телеканалу MSNBC губернатор заявлял, что планирует подать в суд на администрацию Трампа по поводу отправки национальной гвардии США для подавлении протестов в Калифорнии. Он также заявлял, что сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США не координируют свои действия с ним.
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
Эксперт оценил ситуацию с протестами в Калифорнии для Трампа
10:06
 
ОбществоКалифорнияСШАДональд Трамп
 
 
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