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Мартиросов: частные IT-компании прошли только треть пути импортозамещения - 09.06.2025, ПРАЙМ
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Мартиросов: частные IT-компании прошли только треть пути импортозамещения
Мартиросов: частные IT-компании прошли только треть пути импортозамещения - 09.06.2025, ПРАЙМ
Мартиросов: частные IT-компании прошли только треть пути импортозамещения
Российские частные IT-компании прошли только треть пути импортозамещения программного обеспечения (ПО), тогда как компании с госучастием признаны чемпионами в... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T04:35+0300
2025-06-09T04:35+0300
технологии
экономика
россия
москва
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Российские частные IT-компании прошли только треть пути импортозамещения программного обеспечения (ПО), тогда как компании с госучастием признаны чемпионами в этом процессе, таким мнением с РИА Новости поделился глава российской компании-разработчика "Базис" Давид Мартиросов. "Компании с госучастием - чемпионы с точки зрения внедрения российского ПО. Но даже у них процесс импортозамещения еще идет. Частные компании, на мой взгляд, примерно первую треть этого пути прошли", - сказал Мартиросов. По его мнению, процесс импортозамещения в России нужно продолжать: на российском рынке уже есть сотни решений, которые способны заменить иностранные. Например, довольно зрелые продукты есть в сегменте операционных систем. Программа импортозамещения, считает Мартиросов, сыграла основную роль в поддержке отечественных вендоров. "Мы видим, как растет российский рынок IT, видим серьезные инвестиции, появление команд и продуктов мирового уровня. Видим успешные примеры внедрения этих продуктов в госорганизациях и крупном бизнесе. IT-компании растут и выходят на биржу, становятся публичными. Это все результат программы импортозамещения. Ее дальнейшая поддержка и станет самой действенной мерой", - сказал он.
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Технологии, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА
04:35 09.06.2025
 
Мартиросов: частные IT-компании прошли только треть пути импортозамещения

Глава "Базиса" Мартиросов: частные IT-компании прошли только треть пути импортозамещения

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Российские частные IT-компании прошли только треть пути импортозамещения программного обеспечения (ПО), тогда как компании с госучастием признаны чемпионами в этом процессе, таким мнением с РИА Новости поделился глава российской компании-разработчика "Базис" Давид Мартиросов.
"Компании с госучастием - чемпионы с точки зрения внедрения российского ПО. Но даже у них процесс импортозамещения еще идет. Частные компании, на мой взгляд, примерно первую треть этого пути прошли", - сказал Мартиросов.
По его мнению, процесс импортозамещения в России нужно продолжать: на российском рынке уже есть сотни решений, которые способны заменить иностранные. Например, довольно зрелые продукты есть в сегменте операционных систем.
Программа импортозамещения, считает Мартиросов, сыграла основную роль в поддержке отечественных вендоров.
"Мы видим, как растет российский рынок IT, видим серьезные инвестиции, появление команд и продуктов мирового уровня. Видим успешные примеры внедрения этих продуктов в госорганизациях и крупном бизнесе. IT-компании растут и выходят на биржу, становятся публичными. Это все результат программы импортозамещения. Ее дальнейшая поддержка и станет самой действенной мерой", - сказал он.
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯМОСКВА
 
 
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