https://1prime.ru/20250609/turtsiya-858318480.html
"Оказать давление": в Турции предложили помочь России в борьбе с Киевом
"Оказать давление": в Турции предложили помочь России в борьбе с Киевом - 09.06.2025, ПРАЙМ
"Оказать давление": в Турции предложили помочь России в борьбе с Киевом
На фоне роста напряженности между Москвой и Киевом после проведения переговоров в Стамбуле Турция должна оказать давление на украинские власти, чтобы поддержать | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T08:31+0300
2025-06-09T08:31+0300
2025-06-09T08:31+0300
политика
россия
украина
турция
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/46/841384629_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_ebb33140c1865a746345fa3b13711831.jpg
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. На фоне роста напряженности между Москвой и Киевом после проведения переговоров в Стамбуле Турция должна оказать давление на украинские власти, чтобы поддержать Россию. Об этом пишет газета dikGAZETE."Другие суверенные государства, такие как Турция, должны взять на себя ответственность и либо оказать давление на киевский режим и заставить его действовать миролюбиво, либо занять антиукраинскую позицию в ООН", — сказано в тексте публикации.Автор также отмечает, что нейтралитет по этому вопросу играет в пользу Киева. Авторы также подчеркнули, что весь мир должен осознать, что переговоры с киевским режимом невозможны.Ранее 6 июня российская сторона начала акцию по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными в соответствии со стамбульскими договоренностями.
https://1prime.ru/20250608/ukraina-858310328.html
украина
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/46/841384629_134:0:2266:1599_1920x0_80_0_0_61f137c6f380e766f4ee558b1076daa7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, турция, переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, переговоры
"Оказать давление": в Турции предложили помочь России в борьбе с Киевом
dikGAZETE: Турция должна оказать давление на Украину, чтобы добиться мира
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ.
На фоне роста напряженности между Москвой и Киевом после проведения переговоров в Стамбуле Турция должна оказать давление на украинские власти, чтобы поддержать Россию. Об этом пишет газета dikGAZETE
.
"Другие суверенные государства, такие как Турция, должны взять на себя ответственность и либо оказать давление на киевский режим и заставить его действовать миролюбиво, либо занять антиукраинскую позицию в ООН", — сказано в тексте публикации.
Автор также отмечает, что нейтралитет по этому вопросу играет в пользу Киева. Авторы также подчеркнули, что весь мир должен осознать, что переговоры с киевским режимом невозможны.
Ранее 6 июня российская сторона начала акцию по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными в соответствии со стамбульскими договоренностями.
Глава МИД Турции обсудил с генсеком НАТО ситуацию на Украине