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"Оказать давление": в Турции предложили помочь России в борьбе с Киевом - 09.06.2025, ПРАЙМ
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"Оказать давление": в Турции предложили помочь России в борьбе с Киевом
"Оказать давление": в Турции предложили помочь России в борьбе с Киевом - 09.06.2025, ПРАЙМ
"Оказать давление": в Турции предложили помочь России в борьбе с Киевом
На фоне роста напряженности между Москвой и Киевом после проведения переговоров в Стамбуле Турция должна оказать давление на украинские власти, чтобы поддержать | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T08:31+0300
2025-06-09T08:31+0300
политика
россия
украина
турция
переговоры
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. На фоне роста напряженности между Москвой и Киевом после проведения переговоров в Стамбуле Турция должна оказать давление на украинские власти, чтобы поддержать Россию. Об этом пишет газета dikGAZETE."Другие суверенные государства, такие как Турция, должны взять на себя ответственность и либо оказать давление на киевский режим и заставить его действовать миролюбиво, либо занять антиукраинскую позицию в ООН", — сказано в тексте публикации.Автор также отмечает, что нейтралитет по этому вопросу играет в пользу Киева. Авторы также подчеркнули, что весь мир должен осознать, что переговоры с киевским режимом невозможны.Ранее 6 июня российская сторона начала акцию по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными в соответствии со стамбульскими договоренностями.
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россия, украина, турция, переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, переговоры
08:31 09.06.2025
 
"Оказать давление": в Турции предложили помочь России в борьбе с Киевом

dikGAZETE: Турция должна оказать давление на Украину, чтобы добиться мира

© Unsplash/Michael ParulavaВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Michael Parulava
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. На фоне роста напряженности между Москвой и Киевом после проведения переговоров в Стамбуле Турция должна оказать давление на украинские власти, чтобы поддержать Россию. Об этом пишет газета dikGAZETE.
"Другие суверенные государства, такие как Турция, должны взять на себя ответственность и либо оказать давление на киевский режим и заставить его действовать миролюбиво, либо занять антиукраинскую позицию в ООН", — сказано в тексте публикации.
Автор также отмечает, что нейтралитет по этому вопросу играет в пользу Киева. Авторы также подчеркнули, что весь мир должен осознать, что переговоры с киевским режимом невозможны.
Ранее 6 июня российская сторона начала акцию по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными в соответствии со стамбульскими договоренностями.
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