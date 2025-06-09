https://1prime.ru/20250609/turtsiya-858318480.html

"Оказать давление": в Турции предложили помочь России в борьбе с Киевом

"Оказать давление": в Турции предложили помочь России в борьбе с Киевом - 09.06.2025, ПРАЙМ

"Оказать давление": в Турции предложили помочь России в борьбе с Киевом

На фоне роста напряженности между Москвой и Киевом после проведения переговоров в Стамбуле Турция должна оказать давление на украинские власти, чтобы поддержать | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T08:31+0300

2025-06-09T08:31+0300

2025-06-09T08:31+0300

политика

россия

украина

турция

переговоры

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. На фоне роста напряженности между Москвой и Киевом после проведения переговоров в Стамбуле Турция должна оказать давление на украинские власти, чтобы поддержать Россию. Об этом пишет газета dikGAZETE."Другие суверенные государства, такие как Турция, должны взять на себя ответственность и либо оказать давление на киевский режим и заставить его действовать миролюбиво, либо занять антиукраинскую позицию в ООН", — сказано в тексте публикации.Автор также отмечает, что нейтралитет по этому вопросу играет в пользу Киева. Авторы также подчеркнули, что весь мир должен осознать, что переговоры с киевским режимом невозможны.Ранее 6 июня российская сторона начала акцию по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными в соответствии со стамбульскими договоренностями.

https://1prime.ru/20250608/ukraina-858310328.html

украина

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россия, украина, турция, переговоры