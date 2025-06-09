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Китай резко нарастил закупки российского энергетического угля - 09.06.2025, ПРАЙМ
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Китай резко нарастил закупки российского энергетического угля
Китай резко нарастил закупки российского энергетического угля - 09.06.2025, ПРАЙМ
Китай резко нарастил закупки российского энергетического угля
В мае 2025 года объем поставок российского энергетического угля в Китай увеличился почти в два раза по сравнению с апрелем, достигнув высочайшего уровня с... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T09:30+0300
2025-06-09T09:30+0300
экономика
россия
китай
уголь
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. В мае 2025 года объем поставок российского энергетического угля в Китай увеличился почти в два раза по сравнению с апрелем, достигнув высочайшего уровня с начала 2024 года, пишет "Ъ".Китай увеличил закупки этого вида топлива на 7,2%, в то время как другие рынки, такие как Индия, Турция и Южная Корея, также видят значительный рост поставок угля из России, пишет газета со ссылкой на данные Kpler.Несмотря на это, некоторые российские угольные компании продолжают испытывать кризис и убытки из-за падения мировых цен на сырьевые товары, роста логистических расходов и сложностей с международными расчетами из-за санкций, заметили в издании.
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россия, китай, уголь
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, уголь
09:30 09.06.2025
 
Китай резко нарастил закупки российского энергетического угля

Kpler: экспорт энергетического угля из России в КНР вырос в 1,8 раза в мае

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДобыча угля
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. В мае 2025 года объем поставок российского энергетического угля в Китай увеличился почти в два раза по сравнению с апрелем, достигнув высочайшего уровня с начала 2024 года, пишет "Ъ".
Китай увеличил закупки этого вида топлива на 7,2%, в то время как другие рынки, такие как Индия, Турция и Южная Корея, также видят значительный рост поставок угля из России, пишет газета со ссылкой на данные Kpler.
Несмотря на это, некоторые российские угольные компании продолжают испытывать кризис и убытки из-за падения мировых цен на сырьевые товары, роста логистических расходов и сложностей с международными расчетами из-за санкций, заметили в издании.
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