https://1prime.ru/20250609/ugol-858320946.html

Китай резко нарастил закупки российского энергетического угля

Китай резко нарастил закупки российского энергетического угля - 09.06.2025, ПРАЙМ

Китай резко нарастил закупки российского энергетического угля

В мае 2025 года объем поставок российского энергетического угля в Китай увеличился почти в два раза по сравнению с апрелем, достигнув высочайшего уровня с... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T09:30+0300

2025-06-09T09:30+0300

2025-06-09T09:30+0300

экономика

россия

китай

уголь

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/61/841506119_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_b5c6febe0b54a691461f6ee00dc25720.jpg

МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. В мае 2025 года объем поставок российского энергетического угля в Китай увеличился почти в два раза по сравнению с апрелем, достигнув высочайшего уровня с начала 2024 года, пишет "Ъ".Китай увеличил закупки этого вида топлива на 7,2%, в то время как другие рынки, такие как Индия, Турция и Южная Корея, также видят значительный рост поставок угля из России, пишет газета со ссылкой на данные Kpler.Несмотря на это, некоторые российские угольные компании продолжают испытывать кризис и убытки из-за падения мировых цен на сырьевые товары, роста логистических расходов и сложностей с международными расчетами из-за санкций, заметили в издании.

https://1prime.ru/20250210/kitaj-854797636.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, уголь