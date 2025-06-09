https://1prime.ru/20250609/vena-858313342.html

В Вене открывается июньская сессия МАГАТЭ

В Вене открывается июньская сессия МАГАТЭ - 09.06.2025, ПРАЙМ

В Вене открывается июньская сессия МАГАТЭ

Июньская сессия Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) открывается в понедельник в штаб-квартире ООН в Вене, одной из... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T00:16+0300

2025-06-09T00:16+0300

2025-06-09T00:16+0300

мировая экономика

сша

иран

франция

рафаэль гросси

дональд трамп

михаил ульянов

магатэ

оон

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858313342.jpg?1749417397

ВЕНА, 9 июн - ПРАЙМ. Июньская сессия Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) открывается в понедельник в штаб-квартире ООН в Вене, одной из напряженных тем станет иранская ядерная программа на фоне планов США и стран "евротройки" (Франции, Германии и Великобритании) вынести на голосование проект резолюции по ней. Сессия начнется в 10.00 по местному времени (11.00 мск). В рамках открытия запланирована совместная фотосессия гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и председателя Совета - постпреда Ганы Матильды Аку Аламаты Осей-Агеман. Мероприятие пройдет по пятницу включительно и будет закрыто для прессы. Вместе с тем в день открытия сессии в 13.00 (14.00 мск) Гросси ответит на вопросы журналистов в рамках предстоящего мероприятия. Одной из ключевых тем июньского совета станет обсуждение иранской программы. На фоне роста напряженности на Ближнем Востоке возможное принятие антииранской резолюции может значительно осложнить дипломатические усилия по возвращению к условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Россия и Китай ранее неоднократно выступали против политизации работы агентства и призывали к конструктивному диалогу. Как сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети Х, США и "евротройка" планируют внести проект резолюции по иранской программе. По его словам, такие действия совершенно точно "не приведут к положительным результатам". Согласно опубликованному пресс-релизу МАГАТЭ, участники сессии обсудят и другие вопросы. Среди них - применение гарантий в КНДР, мониторинг ситуации в Сирии, укрепление контроля над ядерными материалами в рамках AUKUS, а также вопросы ядерной безопасности на Украине. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, утверждая, что исламская республика близка к созданию ядерного оружия, Соединенные Штаты же намерены не допустить этого. В Тегеране заявляли об отсутствии планов создавать ядерное оружие. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Совет управляющих МАГАТЭ - один из двух руководящих органов агентства, который собирается пять раз в год и отвечает за одобрение бюджета, соглашений о гарантиях, стандартов безопасности, а также назначение гендиректора. В его состав входят 35 стран, включая Россию, США, Китай, Францию и другие. Председатель совета в этом году - Осей-Агеман, ее заместитель - Каролин Вермюлен из Бельгии.

сша

иран

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, иран, франция, рафаэль гросси, дональд трамп, михаил ульянов, магатэ, оон, мид