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В Кремле оценили Стратегию развития ВМФ России - 09.06.2025, ПРАЙМ
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В Кремле оценили Стратегию развития ВМФ России
В Кремле оценили Стратегию развития ВМФ России - 09.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили Стратегию развития ВМФ России
Стратегия по развитию ВМФ России является планом на долгую перспективу, строительство новых кораблей - трудоемкий процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T12:48+0300
2025-06-09T12:50+0300
россия
рф
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Стратегия по развитию ВМФ России является планом на долгую перспективу, строительство новых кораблей - трудоемкий процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития ВМФ РФ на период до 2050 года, подобный документ принят впервые в современной истории, сообщил Патрушев в интервью aif.ru. "А растянутость по времени, это, собственно, к строительству новых кораблей, это очень трудоемкий процесс и растянутый по времени. Везде так, во всем мире, поэтому, конечно, это очень такое рассчитанное на долгую перспективу (развитие – ред.)", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему в Стратегии развития ВМФ РФ на период до 2050 года были выбраны именно такие временные рамки.Пресс-секретарь также подчеркнул, что смысл утвержденной стратегии заключается в том, чтобы "процесс развития отвечал современным реалиям".
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россия, рф, дмитрий песков, владимир путин
РОССИЯ, РФ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
12:48 09.06.2025 (обновлено: 12:50 09.06.2025)
 
В Кремле оценили Стратегию развития ВМФ России

Песков назвал Стратегию развития ВМФ планом на долгую перспективу

© POOL | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Ирака М. ас-Судани
Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Ирака М. ас-Судани
© POOL
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Стратегия по развитию ВМФ России является планом на долгую перспективу, строительство новых кораблей - трудоемкий процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития ВМФ РФ на период до 2050 года, подобный документ принят впервые в современной истории, сообщил Патрушев в интервью aif.ru.
"А растянутость по времени, это, собственно, к строительству новых кораблей, это очень трудоемкий процесс и растянутый по времени. Везде так, во всем мире, поэтому, конечно, это очень такое рассчитанное на долгую перспективу (развитие – ред.)", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему в Стратегии развития ВМФ РФ на период до 2050 года были выбраны именно такие временные рамки.
Пресс-секретарь также подчеркнул, что смысл утвержденной стратегии заключается в том, чтобы "процесс развития отвечал современным реалиям".
Фрегат Адмирал Горшков ВМФ РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года
08:12
 
РОССИЯРФДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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