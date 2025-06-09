https://1prime.ru/20250609/vmf--858328878.html

В Кремле оценили Стратегию развития ВМФ России

В Кремле оценили Стратегию развития ВМФ России - 09.06.2025, ПРАЙМ

В Кремле оценили Стратегию развития ВМФ России

Стратегия по развитию ВМФ России является планом на долгую перспективу, строительство новых кораблей - трудоемкий процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T12:48+0300

2025-06-09T12:48+0300

2025-06-09T12:50+0300

россия

рф

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Стратегия по развитию ВМФ России является планом на долгую перспективу, строительство новых кораблей - трудоемкий процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития ВМФ РФ на период до 2050 года, подобный документ принят впервые в современной истории, сообщил Патрушев в интервью aif.ru. "А растянутость по времени, это, собственно, к строительству новых кораблей, это очень трудоемкий процесс и растянутый по времени. Везде так, во всем мире, поэтому, конечно, это очень такое рассчитанное на долгую перспективу (развитие – ред.)", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему в Стратегии развития ВМФ РФ на период до 2050 года были выбраны именно такие временные рамки.Пресс-секретарь также подчеркнул, что смысл утвержденной стратегии заключается в том, чтобы "процесс развития отвечал современным реалиям".

https://1prime.ru/20250609/strategiya-858317771.html

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россия, рф, дмитрий песков, владимир путин