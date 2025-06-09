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ЕС готовит проект плановой войны на Востоке, заявила Ле Пен

ЕС готовит проект плановой войны на Востоке, заявила Ле Пен - 09.06.2025, ПРАЙМ

ЕС готовит проект плановой войны на Востоке, заявила Ле Пен

Евросоюз работает над проектом плановой войны на восточном фронте, заявила лидер правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен. | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T16:39+0300

2025-06-09T16:39+0300

2025-06-09T16:39+0300

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ПАРИЖ, 9 июн – ПРАЙМ. Евросоюз работает над проектом плановой войны на восточном фронте, заявила лидер правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен. Представители европейских правых партий в понедельник по приглашению лидеров "Национального объединения" Марин Ле Пен и Жордана Барделла прибыли в департамент Луаре во Франции, чтобы отметить годовщину успешных результатов их коалиции "Патриоты за Европу" на выборах в Европарламент в прошлом июне. "ЕС обещал нам мир, но сейчас он направил всю свою энергию на проект плановой войны. Я должна вам сказать: сегодня все тематические комиссии в Европарламенте активно, я бы сказала, патологически, занимаются тем, чтобы готовиться к войне на Востоке. Мы, европейцы, знающие цену пролитой крови, мы не хотим войны, мы не хотим лидеров, которые играют в солдатиков!" - сказала Ле Пен, выступая на мероприятии. Трансляция велась в аккаунте "Патриотов за Европу" на YouTube. Он также усомнилась в том, что кто-то во Франции под лидерством президента Эммануэля Макрона сегодня поверит, что она сможет вести интенсивную войну, тогда как "не в состоянии справиться с хаосом, который творился после матча "ПСЖ-Интер" в 200 метрах от Елисейского дворца".

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франция, париж, марин ле пен, эммануэль макрон, ес, youtube