https://1prime.ru/20250609/voyna-858340437.html
ЕС готовит проект плановой войны на Востоке, заявила Ле Пен
ЕС готовит проект плановой войны на Востоке, заявила Ле Пен - 09.06.2025, ПРАЙМ
ЕС готовит проект плановой войны на Востоке, заявила Ле Пен
Евросоюз работает над проектом плановой войны на восточном фронте, заявила лидер правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T16:39+0300
2025-06-09T16:39+0300
2025-06-09T16:39+0300
политика
франция
париж
марин ле пен
эммануэль макрон
ес
youtube
https://cdnn.1prime.ru/img/83744/13/837441361_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_c83cf7a2ad77754f9bdf4d00cb6dc1bf.jpg
ПАРИЖ, 9 июн – ПРАЙМ. Евросоюз работает над проектом плановой войны на восточном фронте, заявила лидер правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен. Представители европейских правых партий в понедельник по приглашению лидеров "Национального объединения" Марин Ле Пен и Жордана Барделла прибыли в департамент Луаре во Франции, чтобы отметить годовщину успешных результатов их коалиции "Патриоты за Европу" на выборах в Европарламент в прошлом июне. "ЕС обещал нам мир, но сейчас он направил всю свою энергию на проект плановой войны. Я должна вам сказать: сегодня все тематические комиссии в Европарламенте активно, я бы сказала, патологически, занимаются тем, чтобы готовиться к войне на Востоке. Мы, европейцы, знающие цену пролитой крови, мы не хотим войны, мы не хотим лидеров, которые играют в солдатиков!" - сказала Ле Пен, выступая на мероприятии. Трансляция велась в аккаунте "Патриотов за Европу" на YouTube. Он также усомнилась в том, что кто-то во Франции под лидерством президента Эммануэля Макрона сегодня поверит, что она сможет вести интенсивную войну, тогда как "не в состоянии справиться с хаосом, который творился после матча "ПСЖ-Интер" в 200 метрах от Елисейского дворца".
https://1prime.ru/20250508/lepen-857399282.html
франция
париж
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83744/13/837441361_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_a9b575289ece9e803f947cb4f716e9d7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, париж, марин ле пен, эммануэль макрон, ес, youtube
Политика, ФРАНЦИЯ, Париж, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон, ЕС, YouTube
ЕС готовит проект плановой войны на Востоке, заявила Ле Пен
Ле Пен: ЕС работает над проектом плановой войны на восточном фронте
ПАРИЖ, 9 июн – ПРАЙМ. Евросоюз работает над проектом плановой войны на восточном фронте, заявила лидер правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен.
Представители европейских правых партий в понедельник по приглашению лидеров "Национального объединения" Марин Ле Пен и Жордана Барделла прибыли в департамент Луаре во Франции, чтобы отметить годовщину успешных результатов их коалиции "Патриоты за Европу" на выборах в Европарламент в прошлом июне.
"ЕС обещал нам мир, но сейчас он направил всю свою энергию на проект плановой войны. Я должна вам сказать: сегодня все тематические комиссии в Европарламенте активно, я бы сказала, патологически, занимаются тем, чтобы готовиться к войне на Востоке. Мы, европейцы, знающие цену пролитой крови, мы не хотим войны, мы не хотим лидеров, которые играют в солдатиков!" - сказала Ле Пен, выступая на мероприятии. Трансляция велась в аккаунте "Патриотов за Европу" на YouTube.
Он также усомнилась в том, что кто-то во Франции под лидерством президента Эммануэля Макрона сегодня поверит, что она сможет вести интенсивную войну, тогда как "не в состоянии справиться с хаосом, который творился после матча "ПСЖ-Интер" в 200 метрах от Елисейского дворца".
Приговор не помеха. Популярность Марин Ле Пен набирает обороты