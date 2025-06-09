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ВТБ снизил комиссии для предпринимателей на переводы в Китай до 1,99%

ВТБ снизил комиссии для предпринимателей на переводы в Китай до 1,99% - 09.06.2025, ПРАЙМ

ВТБ снизил комиссии для предпринимателей на переводы в Китай до 1,99%

ВТБ с 9 июня снизил комиссии для клиентов среднего и малого бизнеса на переводы в Китай с 2,45% до 1,99%, сообщает банк. | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T09:31+0300

2025-06-09T09:31+0300

2025-06-09T09:31+0300

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. ВТБ с 9 июня снизил комиссии для клиентов среднего и малого бизнеса на переводы в Китай с 2,45% до 1,99%, сообщает банк. "ВТБ с 9 июня снизил размер комиссии за переводы в ВТБ Шанхай для клиентов среднего и малого бизнеса с 2,45% до 1,99%. Комиссия применяется для всех переводов и будет действовать до 8 сентября 2025 года", - говорится в сообщении. Руководитель департамента анализа и продуктового развития - старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова отметила, что Китай остается ключевым рынком для российского малого и среднего бизнеса, что сопровождается ростом расчетов в юанях. "Например, в апреле число таких операций в ВТБ выросло в шесть раз по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Второе за последние полгода снижение комиссии позволит предпринимателям расширять внешнеэкономические связи и оптимизировать затраты на расчеты в рамках группы ВТБ", - добавила она.

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