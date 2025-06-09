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ВТБ объявил о кадровых перестановках в руководстве "Почта Банка"
ВТБ объявил о кадровых перестановках в руководстве "Почта Банка" - 09.06.2025, ПРАЙМ
ВТБ объявил о кадровых перестановках в руководстве "Почта Банка"
Экс-глава банка "Юникредит банка" и "Открытия" Михаил Алексеев назначен новым президентом - председателем правления "Почта банка", Александр Пахомов -... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T11:05+0300
2025-06-09T11:05+0300
2025-06-09T11:05+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Экс-глава банка "Юникредит банка" и "Открытия" Михаил Алексеев назначен новым президентом - председателем правления "Почта банка", Александр Пахомов - председателем наблюдательного совета, сообщили в пресс-службе ВТБ. "Почта Банк объявляет о кадровых перестановках в руководстве. Александр Пахомов назначен председателем Наблюдательного совета Почта Банка, а Михаил Алексеев - новым президентом-председателем правления", - говорится в сообщении. За плечами у Алексеева 30-летний опыт работы в банковской сфере на руководящих должностях. В том числе более 10 лет он возглавлял "Юникредит банк". С октября 2020 года по 1 июня 2022 года был зампредом ЦБ РФ, отвечая за наличное обращение. А с начала 2023 года возглавлял банк "Открытие". Алексеев будет отвечать за деятельность банка и интеграцию с ВТБ. "Он обладает богатым опытом интеграционных проектов: возглавляя ранее банк "Открытие", он успешно присоединил его к ВТБ. С января этого года Алексеев курировал процесс интеграции Почта Банка и ВТБ", - отмечают в ВТБ. Также сообщается, что Пахомов в мае был избран заместителем президента-председателя правления ВТБ. В новой должности он будет отвечать за розничный бизнес банка под кураторством первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Ольги Скоробогатовой. Пахомов до своего назначения в ВТБ возглавлял "Почта банк" с 2022 года. До этого работал на руководящих постах в банке "Открытие", где курировал розничный бизнес и региональную сеть. Входил в наблюдательный совет страховой компании "Росгосстрах", "Росгосстрах Банка", компании "Открытые цифровые решения", Бинбанка. До этого работал на руководящих позициях в ВТБ24. Сейчас интеграция "Почта банка" и ВТБ - в активной фазе, отметили в кредитной организации. Уже в 79 регионах страны клиентам "Почта банка" доступны продукты и услуги ВТБ. Окончательное юридическое присоединение планируется на май 2026 года, когда клиенты "Почта банка" перейдут в ВТБ.
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банки, финансы, втб, почта банк
Банки, Финансы, ВТБ, Почта банк
ВТБ объявил о кадровых перестановках в руководстве "Почта Банка"
ВТБ: экс-глава "Юникредит банка" и "Открытия" Алексеев возглавил "Почта банк"
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Экс-глава банка "Юникредит банка" и "Открытия" Михаил Алексеев назначен новым президентом - председателем правления "Почта банка", Александр Пахомов - председателем наблюдательного совета, сообщили в пресс-службе ВТБ.
"Почта Банк объявляет о кадровых перестановках в руководстве. Александр Пахомов назначен председателем Наблюдательного совета Почта Банка, а Михаил Алексеев - новым президентом-председателем правления", - говорится в сообщении.
За плечами у Алексеева 30-летний опыт работы в банковской сфере на руководящих должностях. В том числе более 10 лет он возглавлял "Юникредит банк". С октября 2020 года по 1 июня 2022 года был зампредом ЦБ РФ, отвечая за наличное обращение. А с начала 2023 года возглавлял банк "Открытие".
Алексеев будет отвечать за деятельность банка и интеграцию с ВТБ. "Он обладает богатым опытом интеграционных проектов: возглавляя ранее банк "Открытие", он успешно присоединил его к ВТБ. С января этого года Алексеев курировал процесс интеграции Почта Банка и ВТБ", - отмечают в ВТБ.
Также сообщается, что Пахомов в мае был избран заместителем президента-председателя правления ВТБ. В новой должности он будет отвечать за розничный бизнес банка под кураторством первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Ольги Скоробогатовой.
Пахомов до своего назначения в ВТБ возглавлял "Почта банк" с 2022 года. До этого работал на руководящих постах в банке "Открытие", где курировал розничный бизнес и региональную сеть. Входил в наблюдательный совет страховой компании "Росгосстрах", "Росгосстрах Банка", компании "Открытые цифровые решения", Бинбанка. До этого работал на руководящих позициях в ВТБ24.
Сейчас интеграция "Почта банка" и ВТБ - в активной фазе, отметили в кредитной организации. Уже в 79 регионах страны клиентам "Почта банка" доступны продукты и услуги ВТБ. Окончательное юридическое присоединение планируется на май 2026 года, когда клиенты "Почта банка" перейдут в ВТБ.
Продукты ВТБ стали доступны во всех флагманских отделениях "Почта банка"