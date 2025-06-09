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ВТБ хочет сократить объемы выдачи ипотеки с господдержкой

ВТБ хочет сократить объемы выдачи ипотеки с господдержкой - 09.06.2025, ПРАЙМ

ВТБ хочет сократить объемы выдачи ипотеки с господдержкой

ВТБ рассматривает возможность сокращения объемов выдач ипотеки с господдержкой, сообщил журналистам начальник управления "Ипотечное кредитование" банка Сергей... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T15:09+0300

2025-06-09T15:09+0300

2025-06-09T15:09+0300

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. ВТБ рассматривает возможность сокращения объемов выдач ипотеки с господдержкой, сообщил журналистам начальник управления "Ипотечное кредитование" банка Сергей Бабин. "Продукт остается низкорентабельным, я имею ввиду госпрограммы, и мы думаем о том, как ограничить объемы выдачи с господдержкой. Такие меры рассматриваются, потому что у нас в мае объем сделок вырос на 50%", - сказал он. Бабин уточнил РИА Недвижимость, что решение по ограничению выдачи ипотеки с господдержкой будет принято ВТБ и анонсировано в течение июня. Как указал представитель банка, в мае доля выдачи по рыночным ипотечным программам в ВТБ составила 5%, по семейной ипотеке - 82%, IT-, дальневосточной и арктической ипотеки - 11%. Он отметил, что ипотека с господдержкой, в частности, стала менее рентабельной после произошедшей в мае отмены комиссии для застройщиков. Кроме того, на ее прибыльность может повлиять возможный отказ от действующего до 6 августа повышенного возмещения государством банкам по льготным ипотечным кредитам. "Если сейчас господдержка находится в слабоположительной зоне с низкой рентабельностью, то в случае непродления этой меры далее она снова уходит в отрицательную зону. Это вынудит банки ограничивать объемы кредитования", - объяснил Бабин.

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