Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ хочет сократить объемы выдачи ипотеки с господдержкой - 09.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250609/vtb-858335597.html
ВТБ хочет сократить объемы выдачи ипотеки с господдержкой
ВТБ хочет сократить объемы выдачи ипотеки с господдержкой - 09.06.2025, ПРАЙМ
ВТБ хочет сократить объемы выдачи ипотеки с господдержкой
ВТБ рассматривает возможность сокращения объемов выдач ипотеки с господдержкой, сообщил журналистам начальник управления "Ипотечное кредитование" банка Сергей... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T15:09+0300
2025-06-09T15:09+0300
экономика
банки
недвижимость
финансы
москва
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/44/842864493_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_f527fa85919990a53124c580c37d6cd6.jpg
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. ВТБ рассматривает возможность сокращения объемов выдач ипотеки с господдержкой, сообщил журналистам начальник управления "Ипотечное кредитование" банка Сергей Бабин. "Продукт остается низкорентабельным, я имею ввиду госпрограммы, и мы думаем о том, как ограничить объемы выдачи с господдержкой. Такие меры рассматриваются, потому что у нас в мае объем сделок вырос на 50%", - сказал он. Бабин уточнил РИА Недвижимость, что решение по ограничению выдачи ипотеки с господдержкой будет принято ВТБ и анонсировано в течение июня. Как указал представитель банка, в мае доля выдачи по рыночным ипотечным программам в ВТБ составила 5%, по семейной ипотеке - 82%, IT-, дальневосточной и арктической ипотеки - 11%. Он отметил, что ипотека с господдержкой, в частности, стала менее рентабельной после произошедшей в мае отмены комиссии для застройщиков. Кроме того, на ее прибыльность может повлиять возможный отказ от действующего до 6 августа повышенного возмещения государством банкам по льготным ипотечным кредитам. "Если сейчас господдержка находится в слабоположительной зоне с низкой рентабельностью, то в случае непродления этой меры далее она снова уходит в отрицательную зону. Это вынудит банки ограничивать объемы кредитования", - объяснил Бабин.
https://1prime.ru/20250606/sberbank-858276731.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/44/842864493_0:0:2629:1972_1920x0_80_0_0_6d9ce8b8e0d09ba9526ba7c2922eaf8c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, недвижимость, финансы, москва, втб
Экономика, Банки, Недвижимость, Финансы, МОСКВА, ВТБ
15:09 09.06.2025
 
ВТБ хочет сократить объемы выдачи ипотеки с господдержкой

ВТБ рассматривает возможность сокращения объемов выдачи ипотеки с господдержкой

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. ВТБ рассматривает возможность сокращения объемов выдач ипотеки с господдержкой, сообщил журналистам начальник управления "Ипотечное кредитование" банка Сергей Бабин.
"Продукт остается низкорентабельным, я имею ввиду госпрограммы, и мы думаем о том, как ограничить объемы выдачи с господдержкой. Такие меры рассматриваются, потому что у нас в мае объем сделок вырос на 50%", - сказал он.
Бабин уточнил РИА Недвижимость, что решение по ограничению выдачи ипотеки с господдержкой будет принято ВТБ и анонсировано в течение июня.
Как указал представитель банка, в мае доля выдачи по рыночным ипотечным программам в ВТБ составила 5%, по семейной ипотеке - 82%, IT-, дальневосточной и арктической ипотеки - 11%.
Он отметил, что ипотека с господдержкой, в частности, стала менее рентабельной после произошедшей в мае отмены комиссии для застройщиков. Кроме того, на ее прибыльность может повлиять возможный отказ от действующего до 6 августа повышенного возмещения государством банкам по льготным ипотечным кредитам.
"Если сейчас господдержка находится в слабоположительной зоне с низкой рентабельностью, то в случае непродления этой меры далее она снова уходит в отрицательную зону. Это вынудит банки ограничивать объемы кредитования", - объяснил Бабин.
Сбер - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке и по потребкредитам
6 июня, 15:59
 
ЭкономикаБанкиНедвижимостьФинансыМОСКВАВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала