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Wildberries арендовал 30 тысяч "квадратов" складов в Подмосковье
Wildberries арендовал 30 тысяч "квадратов" складов в Подмосковье - 09.06.2025, ПРАЙМ
Wildberries арендовал 30 тысяч "квадратов" складов в Подмосковье
Маркетплейс Wildberries арендовал 30 тысяч квадратных метров складских помещений в индустриальном парке "Русич Холмогоры" на пересечении Ярославского шоссе с... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T14:52+0300
2025-06-09T14:52+0300
2025-06-09T14:52+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries арендовал 30 тысяч квадратных метров складских помещений в индустриальном парке "Русич Холмогоры" на пересечении Ярославского шоссе с ЦКАД в Московской области, сообщил РИА Недвижимость источник, знакомый с ходом сделки. "Крупнейший российский маркетплейс арендовал 30 тысяч квадратных метров в индустриальном парке "Русич Холмогоры" на северо-востоке от Москвы. Стороны подписали долгосрочный договор аренды сроком на десять лет", - сообщил он. По его словам, консультантом сделки является консалтинговая компания IBC Real Estate. Ее представители на запрос РИА Недвижимость не ответили.
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бизнес, россия, московская область, wildberries, ibc real estate
Бизнес, РОССИЯ, Московская область, Wildberries, IBC Real Estate
Wildberries арендовал 30 тысяч "квадратов" складов в Подмосковье
Wildberries арендовал 30 тыс "квадратов" складов в индустриальном парке "Русич Холмогоры"
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries арендовал 30 тысяч квадратных метров складских помещений в индустриальном парке "Русич Холмогоры" на пересечении Ярославского шоссе с ЦКАД в Московской области, сообщил РИА Недвижимость источник, знакомый с ходом сделки.
"Крупнейший российский маркетплейс арендовал 30 тысяч квадратных метров в индустриальном парке "Русич Холмогоры" на северо-востоке от Москвы. Стороны подписали долгосрочный договор аренды сроком на десять лет", - сообщил он.
По его словам, консультантом сделки является консалтинговая компания IBC Real Estate. Ее представители на запрос РИА Недвижимость не ответили.
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