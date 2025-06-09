https://1prime.ru/20250609/wildberries--858335107.html

Wildberries арендовал 30 тысяч "квадратов" складов в Подмосковье

Wildberries арендовал 30 тысяч "квадратов" складов в Подмосковье - 09.06.2025, ПРАЙМ

Wildberries арендовал 30 тысяч "квадратов" складов в Подмосковье

Маркетплейс Wildberries арендовал 30 тысяч квадратных метров складских помещений в индустриальном парке "Русич Холмогоры" на пересечении Ярославского шоссе с... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T14:52+0300

2025-06-09T14:52+0300

2025-06-09T14:52+0300

бизнес

россия

московская область

wildberries

ibc real estate

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries арендовал 30 тысяч квадратных метров складских помещений в индустриальном парке "Русич Холмогоры" на пересечении Ярославского шоссе с ЦКАД в Московской области, сообщил РИА Недвижимость источник, знакомый с ходом сделки. "Крупнейший российский маркетплейс арендовал 30 тысяч квадратных метров в индустриальном парке "Русич Холмогоры" на северо-востоке от Москвы. Стороны подписали долгосрочный договор аренды сроком на десять лет", - сообщил он. По его словам, консультантом сделки является консалтинговая компания IBC Real Estate. Ее представители на запрос РИА Недвижимость не ответили.

https://1prime.ru/20250520/wildberries-857741375.html

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бизнес, россия, московская область, wildberries, ibc real estate