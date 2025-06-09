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Wildberries арендовал 30 тысяч "квадратов" складов в Подмосковье - 09.06.2025, ПРАЙМ
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Wildberries арендовал 30 тысяч "квадратов" складов в Подмосковье
Wildberries арендовал 30 тысяч "квадратов" складов в Подмосковье - 09.06.2025, ПРАЙМ
Wildberries арендовал 30 тысяч "квадратов" складов в Подмосковье
Маркетплейс Wildberries арендовал 30 тысяч квадратных метров складских помещений в индустриальном парке "Русич Холмогоры" на пересечении Ярославского шоссе с... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T14:52+0300
2025-06-09T14:52+0300
бизнес
россия
московская область
wildberries
ibc real estate
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries арендовал 30 тысяч квадратных метров складских помещений в индустриальном парке "Русич Холмогоры" на пересечении Ярославского шоссе с ЦКАД в Московской области, сообщил РИА Недвижимость источник, знакомый с ходом сделки. "Крупнейший российский маркетплейс арендовал 30 тысяч квадратных метров в индустриальном парке "Русич Холмогоры" на северо-востоке от Москвы. Стороны подписали долгосрочный договор аренды сроком на десять лет", - сообщил он. По его словам, консультантом сделки является консалтинговая компания IBC Real Estate. Ее представители на запрос РИА Недвижимость не ответили.
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бизнес, россия, московская область, wildberries, ibc real estate
Бизнес, РОССИЯ, Московская область, Wildberries, IBC Real Estate
14:52 09.06.2025
 
Wildberries арендовал 30 тысяч "квадратов" складов в Подмосковье

Wildberries арендовал 30 тыс "квадратов" складов в индустриальном парке "Русич Холмогоры"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина "Wildberries"
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries арендовал 30 тысяч квадратных метров складских помещений в индустриальном парке "Русич Холмогоры" на пересечении Ярославского шоссе с ЦКАД в Московской области, сообщил РИА Недвижимость источник, знакомый с ходом сделки.
"Крупнейший российский маркетплейс арендовал 30 тысяч квадратных метров в индустриальном парке "Русич Холмогоры" на северо-востоке от Москвы. Стороны подписали долгосрочный договор аренды сроком на десять лет", - сообщил он.
По его словам, консультантом сделки является консалтинговая компания IBC Real Estate. Ее представители на запрос РИА Недвижимость не ответили.
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БизнесРОССИЯМосковская областьWildberriesIBC Real Estate
 
 
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