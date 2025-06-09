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ВВП Японии в I квартале сократился на 0,2% - 09.06.2025, ПРАЙМ
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ВВП Японии в I квартале сократился на 0,2%
ВВП Японии в I квартале сократился на 0,2% - 09.06.2025, ПРАЙМ
ВВП Японии в I квартале сократился на 0,2%
ВВП Японии в первом квартале 2025 года, по окончательной оценке, сократился на 0,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T08:26+0300
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экономика
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. ВВП Японии в первом квартале 2025 года, по окончательной оценке, сократился на 0,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), свидетельствуют данные правительства страны. Предварительная оценка, опубликованная в мае, предполагала снижение на 0,7% в пересчете на год. При этом динамика ВВП в четвертом квартале прошлого года в пересчете на год была скорректирована до роста на 2,2% с 2,4%, в третьем квартале ВВП увеличился на 0,9%. К предшествовавшему кварталу ВВП Японии показал нулевую динамику, предварительная оценка составляла снижение показателя на 0,2%. По отношению к первому кварталу прошлого года рост ВВП за январь-март составил 1,7%. Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, в первом квартале увеличился на 1,2% в квартальном выражении. Объем государственных инвестиций в отчетном периоде снизился на 0,6% в квартальном выражении, частных - поднялся на 1,1%. Экспорт в квартальном выражении снизился на 0,5%, а импорт увеличился на 3%.
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мировая экономика, япония
Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ
08:26 09.06.2025
 
ВВП Японии в I квартале сократился на 0,2%

ВВП Японии в первом квартале 2025 года сократился на 0,2% в пересчете на год

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты китайских юаней
Денежные купюры и монеты китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. ВВП Японии в первом квартале 2025 года, по окончательной оценке, сократился на 0,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), свидетельствуют данные правительства страны.
Предварительная оценка, опубликованная в мае, предполагала снижение на 0,7% в пересчете на год.
При этом динамика ВВП в четвертом квартале прошлого года в пересчете на год была скорректирована до роста на 2,2% с 2,4%, в третьем квартале ВВП увеличился на 0,9%.
К предшествовавшему кварталу ВВП Японии показал нулевую динамику, предварительная оценка составляла снижение показателя на 0,2%. По отношению к первому кварталу прошлого года рост ВВП за январь-март составил 1,7%.
Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, в первом квартале увеличился на 1,2% в квартальном выражении. Объем государственных инвестиций в отчетном периоде снизился на 0,6% в квартальном выражении, частных - поднялся на 1,1%. Экспорт в квартальном выражении снизился на 0,5%, а импорт увеличился на 3%.
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