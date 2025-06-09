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В Ярославле пенсионерка забыла в трамвае сумку с двумя миллионами рублей
В Ярославле пенсионерка забыла в трамвае сумку с двумя миллионами рублей - 09.06.2025, ПРАЙМ
В Ярославле пенсионерка забыла в трамвае сумку с двумя миллионами рублей
Пожилая жительница Ярославля забыла в трамвае сумку с 2 миллионами рублей, но их ей вернули, рассказал директор предприятия "Яргорэлектротранс" Денис Пырлог. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T21:18+0300
2025-06-09T21:18+0300
2025-06-09T21:18+0300
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн - ПРАЙМ. Пожилая жительница Ярославля забыла в трамвае сумку с 2 миллионами рублей, но их ей вернули, рассказал директор предприятия "Яргорэлектротранс" Денис Пырлог. "АО "ЯрГЭТ" вернуло пассажирке потерянные более двух миллионов рублей", - написал Пырлог в своем Telegram-канале. По его словам, в минувшие выходные в салоне трамвая была оставлена сумка. Сотрудники "ЯрГЭТ" ждали, что за утерянным обратятся к ним или в полицию, но этого не произошло. "В итоге мы приняли решение проверить, есть ли в ней документы, и увидели большую сумму денег. Кроме них в сумке был паспорт, по которому мы смогли выяснить адрес женщины. Пропажу вернули, закрепив документально. Женщина в 86-летнем возрасте не помнила, где оставила сумку", - написал глава предприятия. По его словам, сотрудники посоветовали даме не оставлять без присмотра такие средства. "Объявил благодарность коллегам!" - отметил Пырлог.
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общество , ярославль
В Ярославле пенсионерка забыла в трамвае сумку с двумя миллионами рублей
В Ярославле пенсионерка забыла в трамвае сумку с двумя миллионами рублей
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн - ПРАЙМ. Пожилая жительница Ярославля забыла в трамвае сумку с 2 миллионами рублей, но их ей вернули, рассказал директор предприятия "Яргорэлектротранс" Денис Пырлог.
"АО "ЯрГЭТ" вернуло пассажирке потерянные более двух миллионов рублей", - написал Пырлог в своем Telegram-канале.
По его словам, в минувшие выходные в салоне трамвая была оставлена сумка. Сотрудники "ЯрГЭТ" ждали, что за утерянным обратятся к ним или в полицию, но этого не произошло.
"В итоге мы приняли решение проверить, есть ли в ней документы, и увидели большую сумму денег. Кроме них в сумке был паспорт, по которому мы смогли выяснить адрес женщины. Пропажу вернули, закрепив документально. Женщина в 86-летнем возрасте не помнила, где оставила сумку", - написал глава предприятия.
По его словам, сотрудники посоветовали даме не оставлять без присмотра такие средства.
"Объявил благодарность коллегам!" - отметил Пырлог.
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