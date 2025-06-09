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"Долго не живут": в Киеве раскритиковали нападки Зеленского на США
"Долго не живут": в Киеве раскритиковали нападки Зеленского на США - 09.06.2025, ПРАЙМ
"Долго не живут": в Киеве раскритиковали нападки Зеленского на США
Недовольство главы киевского режима Владимира Зеленского нежеланием США продать Киеву системы Patriot говорят о том, что что они для него важнее возвращения... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T08:39+0300
2025-06-09T08:39+0300
2025-06-09T08:39+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Недовольство главы киевского режима Владимира Зеленского нежеланием США продать Киеву системы Patriot говорят о том, что что они для него важнее возвращения тысяч тел военнослужащих ВСУ. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.По словам Соскина, Украина не может позволить себе такие траты на военные расходы, но Зеленский продолжает стремиться увеличивать их за счет украинцев. Он также предупредил, что киевские власти все равно не получат желаемые Patriot."Система просто прогнила, она абсолютно разложена, коррумпирована, бандитизирована. Это агония. <…> Такие системы долго не живут", — подчеркнул Соскин.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Долго не живут": в Киеве раскритиковали нападки Зеленского на США
Соскин: системы Patriot оказались для Зеленского важнее погибших военных
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Недовольство главы киевского режима Владимира Зеленского нежеланием США продать Киеву системы Patriot говорят о том, что что они для него важнее возвращения тысяч тел военнослужащих ВСУ. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.
По словам Соскина, Украина не может позволить себе такие траты на военные расходы, но Зеленский продолжает стремиться увеличивать их за счет украинцев. Он также предупредил, что киевские власти все равно не получат желаемые Patriot.
"Система просто прогнила, она абсолютно разложена, коррумпирована, бандитизирована. Это агония. <…> Такие системы долго не живут", — подчеркнул Соскин.
"Мы рассчитывали". Зеленский пожаловался американскому телеканалу на США