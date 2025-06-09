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Золото дешевеет на ожидании переговоров по торговой политике США и Китая - 09.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250609/zoloto--858320432.html
Золото дешевеет на ожидании переговоров по торговой политике США и Китая
Золото дешевеет на ожидании переговоров по торговой политике США и Китая - 09.06.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет на ожидании переговоров по торговой политике США и Китая
Стоимость золота снижается в понедельник утром, инвесторы ожидают проведения переговоров по торговой политике между США и Китаем, следует из данных торгов. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T09:13+0300
2025-06-09T09:13+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник утром, инвесторы ожидают проведения переговоров по торговой политике между США и Китаем, следует из данных торгов. По состоянию на 9.04 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 11,93 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,36%, до 3 334,67 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,27% - до 36,235 доллара. Инвесторы следят за экономической ситуацией на фоне торговых отношений США и Китая. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами. Предстоящие переговоры проходят на фоне попыток Вашингтона и Пекина снизить напряженность в торговых отношениях, обострившихся после повышения США тарифов на китайские товары и заявлений Трампа о необходимости "перезагрузки" торговой политики в отношении КНР. Снижение геополитической напряженности или улучшение макроэкономической ситуации уменьшают спрос на надежные активы, в том числе на золото, что негативно отражается на котировках драгоценного металла.
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рынок, торги, сша, китай, дональд трамп, скотт бессент, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Comex
09:13 09.06.2025
 
Золото дешевеет на ожидании переговоров по торговой политике США и Китая

Цена на золото открывает неделю снижением

© РИА Новости . Александр Алпаткин | Перейти в медиабанкЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Александр Алпаткин
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник утром, инвесторы ожидают проведения переговоров по торговой политике между США и Китаем, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.04 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 11,93 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,36%, до 3 334,67 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,27% - до 36,235 доллара.
Инвесторы следят за экономической ситуацией на фоне торговых отношений США и Китая. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами.
Предстоящие переговоры проходят на фоне попыток Вашингтона и Пекина снизить напряженность в торговых отношениях, обострившихся после повышения США тарифов на китайские товары и заявлений Трампа о необходимости "перезагрузки" торговой политики в отношении КНР.
Снижение геополитической напряженности или улучшение макроэкономической ситуации уменьшают спрос на надежные активы, в том числе на золото, что негативно отражается на котировках драгоценного металла.
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
Золото дешевеет на статистике о занятости в США
6 июня, 17:42
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАКИТАЙДональд ТрампСкотт БессентComex
 
 
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