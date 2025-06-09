https://1prime.ru/20250609/zoloto--858320432.html

Золото дешевеет на ожидании переговоров по торговой политике США и Китая

Золото дешевеет на ожидании переговоров по торговой политике США и Китая - 09.06.2025, ПРАЙМ

Золото дешевеет на ожидании переговоров по торговой политике США и Китая

Стоимость золота снижается в понедельник утром, инвесторы ожидают проведения переговоров по торговой политике между США и Китаем, следует из данных торгов. | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T09:13+0300

2025-06-09T09:13+0300

2025-06-09T09:13+0300

экономика

рынок

торги

сша

китай

дональд трамп

скотт бессент

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/83101/71/831017133_0:41:3001:1729_1920x0_80_0_0_4cbfb068592589358ae190266c0ed202.jpg

МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник утром, инвесторы ожидают проведения переговоров по торговой политике между США и Китаем, следует из данных торгов. По состоянию на 9.04 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 11,93 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,36%, до 3 334,67 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,27% - до 36,235 доллара. Инвесторы следят за экономической ситуацией на фоне торговых отношений США и Китая. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами. Предстоящие переговоры проходят на фоне попыток Вашингтона и Пекина снизить напряженность в торговых отношениях, обострившихся после повышения США тарифов на китайские товары и заявлений Трампа о необходимости "перезагрузки" торговой политики в отношении КНР. Снижение геополитической напряженности или улучшение макроэкономической ситуации уменьшают спрос на надежные активы, в том числе на золото, что негативно отражается на котировках драгоценного металла.

https://1prime.ru/20250606/zoloto--858282077.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, китай, дональд трамп, скотт бессент, comex