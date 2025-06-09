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Золото дешевеет третий день подряд
Золото дешевеет третий день подряд - 09.06.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет третий день подряд
Стоимость золота слабо снижается в понедельник вечером, третью торговую сессию находится в минусе, следует из данных торгов. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T17:26+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо снижается в понедельник вечером, третью торговую сессию находится в минусе, следует из данных торгов. По состоянию на 17.19 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 2,6 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,08%, до 3 334 долларов за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,78% - до 36,783 доллара. За предыдущие три торговые сессии стоимость золота снизилась на 1,6%. Инвесторы реагировали на новости о проведенном телефонном звонке между лидерами США и КНР. Трейдеры ждут продолжения торговых переговоров между США и Китаем. В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что министр финансов страны Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами. Кроме того, в среду станут известны данные о потребительских ценах в США. Ожидается, что по итогам мая годовая инфляция ускорилась до 2,5% с 2,3% месяцем ранее.
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рынок, торги, сша, китай, дональд трамп, скотт бессент, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Comex
Золото дешевеет третий день подряд
Стоимость золота слабо снижается в понедельник вечером
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо снижается в понедельник вечером, третью торговую сессию находится в минусе, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.19 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 2,6 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,08%, до 3 334 долларов за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,78% - до 36,783 доллара.
За предыдущие три торговые сессии стоимость золота снизилась на 1,6%. Инвесторы реагировали на новости о проведенном телефонном звонке между лидерами США и КНР.
Трейдеры ждут продолжения торговых переговоров между США и Китаем. В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что министр финансов страны Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами.
Кроме того, в среду станут известны данные о потребительских ценах в США. Ожидается, что по итогам мая годовая инфляция ускорилась до 2,5% с 2,3% месяцем ранее.
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