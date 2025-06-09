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Итальянец за год вынес с работы в волосах золото на 150 тысяч евро
Итальянец за год вынес с работы в волосах золото на 150 тысяч евро - 09.06.2025, ПРАЙМ
Итальянец за год вынес с работы в волосах золото на 150 тысяч евро
Итальянская полиция разоблачила сотрудника предприятия по выплавке золота, который наладил схему воровства драгоценного металла с работы - он прятал золото в... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T15:26+0300
2025-06-09T15:26+0300
2025-06-09T15:26+0300
италия
золото
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РИМ, 9 июн - ПРАЙМ. Итальянская полиция разоблачила сотрудника предприятия по выплавке золота, который наладил схему воровства драгоценного металла с работы - он прятал золото в пышной шевелюре, сообщила газета Repubblica. Преступника удалось раскрыть после банальной проверки документов в скупке золота. После путаных объяснений 38-летний мужчина передал полицейским полоску весом в 250 граммов и стоимостью 23 тысячи евро. В ходе обысков дома у мужчины было обнаружено еще больше золота, после чего он признался в серии краж, для которых приспособил свои длинные дреды. По словам итальянца, до января он работал в Швейцарии на ювелирном заводе, откуда неоднократно выносил золото, не попадаясь охране с металлодетекторами. Обман стал возможным благодаря тому, что зона действия оборудования не доходила до его волос. В общей сложности за год мужчина принес домой почти два килограмма золота на 150 тысяч евро.
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италия, золото
Итальянец за год вынес с работы в волосах золото на 150 тысяч евро
Repubblica: итальянский ювелир прятал золото в пышной шевелюре
РИМ, 9 июн - ПРАЙМ. Итальянская полиция разоблачила сотрудника предприятия по выплавке золота, который наладил схему воровства драгоценного металла с работы - он прятал золото в пышной шевелюре, сообщила газета Repubblica.
Преступника удалось раскрыть после банальной проверки документов в скупке золота. После путаных объяснений 38-летний мужчина передал полицейским полоску весом в 250 граммов и стоимостью 23 тысячи евро. В ходе обысков дома у мужчины было обнаружено еще больше золота, после чего он признался в серии краж, для которых приспособил свои длинные дреды.
По словам итальянца, до января он работал в Швейцарии на ювелирном заводе, откуда неоднократно выносил золото, не попадаясь охране с металлодетекторами. Обман стал возможным благодаря тому, что зона действия оборудования не доходила до его волос. В общей сложности за год мужчина принес домой почти два килограмма золота на 150 тысяч евро.
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