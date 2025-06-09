Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Итальянец за год вынес с работы в волосах золото на 150 тысяч евро - 09.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250609/zoloto-858335971.html
Итальянец за год вынес с работы в волосах золото на 150 тысяч евро
Итальянец за год вынес с работы в волосах золото на 150 тысяч евро - 09.06.2025, ПРАЙМ
Итальянец за год вынес с работы в волосах золото на 150 тысяч евро
Итальянская полиция разоблачила сотрудника предприятия по выплавке золота, который наладил схему воровства драгоценного металла с работы - он прятал золото в... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T15:26+0300
2025-06-09T15:26+0300
италия
золото
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg
РИМ, 9 июн - ПРАЙМ. Итальянская полиция разоблачила сотрудника предприятия по выплавке золота, который наладил схему воровства драгоценного металла с работы - он прятал золото в пышной шевелюре, сообщила газета Repubblica. Преступника удалось раскрыть после банальной проверки документов в скупке золота. После путаных объяснений 38-летний мужчина передал полицейским полоску весом в 250 граммов и стоимостью 23 тысячи евро. В ходе обысков дома у мужчины было обнаружено еще больше золота, после чего он признался в серии краж, для которых приспособил свои длинные дреды. По словам итальянца, до января он работал в Швейцарии на ювелирном заводе, откуда неоднократно выносил золото, не попадаясь охране с металлодетекторами. Обман стал возможным благодаря тому, что зона действия оборудования не доходила до его волос. В общей сложности за год мужчина принес домой почти два килограмма золота на 150 тысяч евро.
https://1prime.ru/20250609/zoloto--858320432.html
италия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_200:0:5800:4200_1920x0_80_0_0_1fac677fcc1f934d8cbf01bdc645b947.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
италия, золото
ИТАЛИЯ, золото
15:26 09.06.2025
 
Итальянец за год вынес с работы в волосах золото на 150 тысяч евро

Repubblica: итальянский ювелир прятал золото в пышной шевелюре

© fotolia.com / Scanrail%Золотые слитки
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© fotolia.com / Scanrail
Читать Прайм в
Дзен Telegram
РИМ, 9 июн - ПРАЙМ. Итальянская полиция разоблачила сотрудника предприятия по выплавке золота, который наладил схему воровства драгоценного металла с работы - он прятал золото в пышной шевелюре, сообщила газета Repubblica.
Преступника удалось раскрыть после банальной проверки документов в скупке золота. После путаных объяснений 38-летний мужчина передал полицейским полоску весом в 250 граммов и стоимостью 23 тысячи евро. В ходе обысков дома у мужчины было обнаружено еще больше золота, после чего он признался в серии краж, для которых приспособил свои длинные дреды.
По словам итальянца, до января он работал в Швейцарии на ювелирном заводе, откуда неоднократно выносил золото, не попадаясь охране с металлодетекторами. Обман стал возможным благодаря тому, что зона действия оборудования не доходила до его волос. В общей сложности за год мужчина принес домой почти два килограмма золота на 150 тысяч евро.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
Золото дешевеет на ожидании переговоров по торговой политике США и Китая
09:13
 
ИТАЛИЯзолото
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала