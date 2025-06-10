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Объем торговли России и КНДР достиг рекордных показателей

Объем торговли России и КНДР достиг рекордных показателей - 10.06.2025, ПРАЙМ

Объем торговли России и КНДР достиг рекордных показателей

Торгово-экономические отношения между Россией и КНДР за последние три года улучшаются, товарооборот в прошлом году достиг 34 миллионов долларов - рекордной с... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T15:50+0300

2025-06-10T15:50+0300

2025-06-10T15:50+0300

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Торгово-экономические отношения между Россией и КНДР за последние три года улучшаются, товарооборот в прошлом году достиг 34 миллионов долларов - рекордной с советских времен цифры, сообщил РИА Новости председатель комитета по логистике Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Евгений Никифоров. "Торгово-экономические отношения между Россией и Северной Кореей за последние три года улучшаются. Достаточно сказать, что их товарооборот достиг в прошлом году 34 миллионов долларов - рекордной с советских времен цифры", - сказал он в кулуарах круглого стола АЭИ "Северная Корея: закрытый рынок - открытые возможности". По словам Никифорова, рост происходит главным образом за счет экспорта из России. "В основном это пищевые продукты - мука, соя, масло, зерновые. Второй большой блок это, конечно, углеводороды", - заметил собеседник агентства. При этом он добавил, что российские предприниматели начинают потихоньку налаживать и импорт из КНДР: "любой новый продукт интересен, речь, в частности, идет об импорте из Северной Кореи табака и пива". Никифоров считает, что большой проблемой в развитии торгово-экономических отношений является абсолютное незнание рынков друг друга: "Мы фактически двигаемся ощупью, надо поднимать уровень осведомленности деловых людей друг о друге". Также, по его словам, необходимо упрощать таможенное регулирование. Кроме того, добавил эксперт, следует развивать логистические пути, "кроме существующего морского, расширять возможности доставки грузов по железной дороге и скорее вводить в строй строящийся автомобильный мост". В марте посол России в Пхеньяне Александр Мацегора в интервью РИА Новости рассказал, что объем торговли РФ и КНДР существенно вырос после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Дипломат отметил тогда, что пока не может назвать точные цифры, поскольку идет сбор и анализ поступающей информации. При этом Мацегора отметил, что товарная номенклатура двусторонней торговли пока не так широка, как того хотелось бы. Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня 2024 года заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Девятого ноября закон о ратификации нового договора был подписан российским президентом, а 11 ноября документ был ратифицирован указом лидера КНДР.

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