https://1prime.ru/20250610/aeroflot-858362587.html
"Аэрофлот" повысил цель по пассажиропотоку к 2030 году
"Аэрофлот" повысил цель по пассажиропотоку к 2030 году - 10.06.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" повысил цель по пассажиропотоку к 2030 году
Группа "Аэрофлот" планирует увеличить пассажиропоток к 2030 году до 80 миллионов человек в год, заявил глава компании Сергей Александровский. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T11:47+0300
2025-06-10T11:47+0300
2025-06-10T11:47+0300
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пассажиропоток
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" планирует увеличить пассажиропоток к 2030 году до 80 миллионов человек в год, заявил глава компании Сергей Александровский. В январе 2023 года авиакомпания опубликовала стратегию развития до 2030 года, согласно которой пассажиропоток к 2030 году должен был достичь 65 миллионов человек. Таким образом, новая планка на 23% выше. "Мы очень долго дискутировали и внутри компании, и на уровне совета директоров, но тем не менее для себя определили как цель 80 миллионов пассажиров - это выше, чем в нашей первоначальной стратегии, тогда мы планировали перевезти 65 миллионов пассажиров. Безусловно, очень много будет зависеть от динамики поступления нового отечественного флота - без этого нам этих цифр, конечно, будет тяжело достичь", - сообщил Александровский в интервью "России 24". Он также отметил, что компания планирует и строительство новых ангаров для расширения возможностей единовременного обслуживания воздушных судов. "У "Аэрофлота" в распоряжении более 33 тысяч квадратных метров ангарных площадей, что позволяет нам единомоментно обслуживать три широкофюзеляжных самолета и 18 узкофюзеляжных самолетов. В планах также расширение ангарных площадей: с учетом расширения флота, прихода отечественных МС-21 мы планируем строительство дополнительно до четырех ангаров, что позволит нам единовременно обслуживать до 10 самолетов МС-21", - рассказал глава компании. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". По итогам 2024 года группа увеличила перевозки пассажиров до 55,3 миллиона человек с 47,3 миллиона годом ранее. А в январе-апреле нынешнего года пассажиропоток вырос на 2,4%, до 16 миллионов пассажиров.
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бизнес, россия, аэрофлот, пассажиропоток
Бизнес, РОССИЯ, Аэрофлот, пассажиропоток
"Аэрофлот" повысил цель по пассажиропотоку к 2030 году
Александровский: "Аэрофлот" увеличит пассажиропоток к 2030 году до 80 миллионов человек
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" планирует увеличить пассажиропоток к 2030 году до 80 миллионов человек в год, заявил глава компании Сергей Александровский.
В январе 2023 года авиакомпания опубликовала стратегию развития до 2030 года, согласно которой пассажиропоток к 2030 году должен был достичь 65 миллионов человек. Таким образом, новая планка на 23% выше.
"Мы очень долго дискутировали и внутри компании, и на уровне совета директоров, но тем не менее для себя определили как цель 80 миллионов пассажиров - это выше, чем в нашей первоначальной стратегии, тогда мы планировали перевезти 65 миллионов пассажиров. Безусловно, очень много будет зависеть от динамики поступления нового отечественного флота - без этого нам этих цифр, конечно, будет тяжело достичь", - сообщил Александровский в интервью "России 24".
Он также отметил, что компания планирует и строительство новых ангаров для расширения возможностей единовременного обслуживания воздушных судов. "У "Аэрофлота" в распоряжении более 33 тысяч квадратных метров ангарных площадей, что позволяет нам единомоментно обслуживать три широкофюзеляжных самолета и 18 узкофюзеляжных самолетов. В планах также расширение ангарных площадей: с учетом расширения флота, прихода отечественных МС-21 мы планируем строительство дополнительно до четырех ангаров, что позволит нам единовременно обслуживать до 10 самолетов МС-21", - рассказал глава компании.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". По итогам 2024 года группа увеличила перевозки пассажиров до 55,3 миллиона человек с 47,3 миллиона годом ранее. А в январе-апреле нынешнего года пассажиропоток вырос на 2,4%, до 16 миллионов пассажиров.
Группа "Аэрофлот" отчиталась о снижении удельных выбросов СО2