https://1prime.ru/20250610/aeroflot-858366036.html
"Аэрофлот" планирует получить более ста лайнеров МС-21
"Аэрофлот" планирует получить более ста лайнеров МС-21 - 10.06.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" планирует получить более ста лайнеров МС-21
Группа "Аэрофлот" планирует до 2030 года получить больше 100 лайнеров МС-21, сообщил генеральный директор компании Сергей Александровский. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T12:53+0300
2025-06-10T12:53+0300
2025-06-10T12:53+0300
бизнес
россия
москва
аэрофлот
оак
https://cdnn.1prime.ru/img/76584/03/765840366_0:77:1501:921_1920x0_80_0_0_2e9cd4ed053552dfc98215f1bdb69b0f.jpg
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" планирует до 2030 года получить больше 100 лайнеров МС-21, сообщил генеральный директор компании Сергей Александровский. "До 2030 года мы планируем их получить в количестве более 100 самолетов. Активно идет уже подготовка к эксплуатации", - сказал Александровский в интервью "России 24". По его словам, общий контракт с ОАК на поставку 339 самолетов "выходит за пределы 2030 года", но "Аэрофлот" по-прежнему собирается полностью его реализовать.
https://1prime.ru/20250610/aeroflot-858362587.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76584/03/765840366_84:0:1415:998_1920x0_80_0_0_4ec2a908606dd5256c4e9b2c60d910e0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, аэрофлот, оак
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Аэрофлот, ОАК
"Аэрофлот" планирует получить более ста лайнеров МС-21
"Аэрофлот" планирует до 2030 года получить более ста лайнеров МС-21
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" планирует до 2030 года получить больше 100 лайнеров МС-21, сообщил генеральный директор компании Сергей Александровский.
"До 2030 года мы планируем их получить в количестве более 100 самолетов. Активно идет уже подготовка к эксплуатации", - сказал Александровский в интервью "России 24".
По его словам, общий контракт с ОАК на поставку 339 самолетов "выходит за пределы 2030 года", но "Аэрофлот" по-прежнему собирается полностью его реализовать.
"Аэрофлот" повысил цель по пассажиропотоку к 2030 году