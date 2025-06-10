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"Аэрофлот" планирует получить более ста лайнеров МС-21

"Аэрофлот" планирует получить более ста лайнеров МС-21 - 10.06.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" планирует получить более ста лайнеров МС-21

Группа "Аэрофлот" планирует до 2030 года получить больше 100 лайнеров МС-21, сообщил генеральный директор компании Сергей Александровский. | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T12:53+0300

2025-06-10T12:53+0300

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" планирует до 2030 года получить больше 100 лайнеров МС-21, сообщил генеральный директор компании Сергей Александровский. "До 2030 года мы планируем их получить в количестве более 100 самолетов. Активно идет уже подготовка к эксплуатации", - сказал Александровский в интервью "России 24". По его словам, общий контракт с ОАК на поставку 339 самолетов "выходит за пределы 2030 года", но "Аэрофлот" по-прежнему собирается полностью его реализовать.

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