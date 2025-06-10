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"Аэрофлот" планирует получить более ста лайнеров МС-21 - 10.06.2025, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" планирует получить более ста лайнеров МС-21
"Аэрофлот" планирует получить более ста лайнеров МС-21 - 10.06.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" планирует получить более ста лайнеров МС-21
Группа "Аэрофлот" планирует до 2030 года получить больше 100 лайнеров МС-21, сообщил генеральный директор компании Сергей Александровский. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T12:53+0300
2025-06-10T12:53+0300
бизнес
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" планирует до 2030 года получить больше 100 лайнеров МС-21, сообщил генеральный директор компании Сергей Александровский. "До 2030 года мы планируем их получить в количестве более 100 самолетов. Активно идет уже подготовка к эксплуатации", - сказал Александровский в интервью "России 24". По его словам, общий контракт с ОАК на поставку 339 самолетов "выходит за пределы 2030 года", но "Аэрофлот" по-прежнему собирается полностью его реализовать.
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бизнес, россия, москва, аэрофлот, оак
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Аэрофлот, ОАК
12:53 10.06.2025
 
"Аэрофлот" планирует получить более ста лайнеров МС-21

"Аэрофлот" планирует до 2030 года получить более ста лайнеров МС-21

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк%Макет ближне-среднемагистрального самолета МС-21
%Макет ближне-среднемагистрального самолета МС-21 - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" планирует до 2030 года получить больше 100 лайнеров МС-21, сообщил генеральный директор компании Сергей Александровский.
"До 2030 года мы планируем их получить в количестве более 100 самолетов. Активно идет уже подготовка к эксплуатации", - сказал Александровский в интервью "России 24".
По его словам, общий контракт с ОАК на поставку 339 самолетов "выходит за пределы 2030 года", но "Аэрофлот" по-прежнему собирается полностью его реализовать.
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
"Аэрофлот" повысил цель по пассажиропотоку к 2030 году
11:47
 
БизнесРОССИЯМОСКВААэрофлотОАК
 
 
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