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Российский рынок акций в основную сессию вторника перешел к снижению
Российский рынок акций в основную сессию вторника перешел к снижению - 10.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций в основную сессию вторника перешел к снижению
Российский рынок акций в ходе основной торговой сессии вторника, после утреннего роста на 1%, перешел к снижению в направлении ключевого уровня 2700 пунктов по... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T12:29+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе основной торговой сессии вторника, после утреннего роста на 1%, перешел к снижению в направлении ключевого уровня 2700 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.20 мск снижался на 0,07%, до 2735,91 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повышался на 0,4%, до 1156,43 пункта. В частности, дешевеют акции "Новатэка" (-2,3%), "Норникеля" (-1,8%), "Мосэнерго" (-1,8%), "Интер РАО" (-1,6%). Дорожают бумаги ММК (+0,3%), "Селигдара" (+0,3%), МТС (+0,1%). В ходе сессии реализовываются риски возвращения индекса Мосбиржи ниже уровня вчерашнего закрытия, отмечает Богдан Зварич из ПСБ. "В результате, индекс в ходе торгов может продемонстрировать движение в диапазоне 2720-2800 пунктов на фоне сохранения низкой активности инвесторов ввиду короткой торговой недели и отсутствия идей для направленного движения", - добавляет он. После попыток роста российского рынка акций с утра его ускорения не получилось и цены пошли вниз, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Впереди длинные выходные, которые многие предпочтут провести на дачах, не включая торговые терминалы. Поэтому активно пополнять среднесрочные портфели сейчас вряд ли кто будет", - добавляет он.
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рынок, акции, мосбиржа, российский рынок акций
Экономика, Рынок, Акции, Мосбиржа, российский рынок акций
Российский рынок акций в основную сессию вторника перешел к снижению
Российский рынок акций перешел к снижению днем вторника, после утреннего роста на 1%
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе основной торговой сессии вторника, после утреннего роста на 1%, перешел к снижению в направлении ключевого уровня 2700 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.20 мск снижался на 0,07%, до 2735,91 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повышался на 0,4%, до 1156,43 пункта.
В частности, дешевеют акции "Новатэка" (-2,3%), "Норникеля" (-1,8%), "Мосэнерго" (-1,8%), "Интер РАО" (-1,6%). Дорожают бумаги ММК (+0,3%), "Селигдара" (+0,3%), МТС (+0,1%).
В ходе сессии реализовываются риски возвращения индекса Мосбиржи ниже уровня вчерашнего закрытия, отмечает Богдан Зварич из ПСБ.
"В результате, индекс в ходе торгов может продемонстрировать движение в диапазоне 2720-2800 пунктов на фоне сохранения низкой активности инвесторов ввиду короткой торговой недели и отсутствия идей для направленного движения", - добавляет он.
После попыток роста российского рынка акций с утра его ускорения не получилось и цены пошли вниз, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Впереди длинные выходные, которые многие предпочтут провести на дачах, не включая торговые терминалы. Поэтому активно пополнять среднесрочные портфели сейчас вряд ли кто будет", - добавляет он.
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