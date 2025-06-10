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Российский рынок акций снижается во второй половине торгов вторника

Российский рынок акций снижается во второй половине торгов вторника - 10.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается во второй половине торгов вторника

Российский рынок акций продолжает снижение, начавшееся в пятницу на фоне заседания ЦБ РФ по ключевой ставке и геополитической напряженности, следует из данных... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T16:13+0300

2025-06-10T16:13+0300

2025-06-10T16:13+0300

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций продолжает снижение, начавшееся в пятницу на фоне заседания ЦБ РФ по ключевой ставке и геополитической напряженности, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 16.07 мск снижался на 0,99% - до 2710,62 пункта. Августовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,51% - до 67,38 доллара за баррель. "Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня, несмотря на утреннюю попытку роста, вернулись к снижению и стремились к ближайшим поддержкам 2700 пунктов и 1065 пунктов соответственно, стабилизация ниже которых может предвещать не только смену краткосрочного тренда, но и начавшегося в апреле среднесрочного повышения", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Участники учитывают в ценах риски сохранения жесткой монетарной политики РФ, а также усугубления геополитической напряженности и санкционного давления, добавляет она. "Фоном продолжающейся распродажи остается ожидаемо сдержанный шаг Банка России: регулятор на прошлой неделе снизил ключевую ставку, но подтвердил, что политика останется жесткой длительное время. Реальные ставки сохраняются на высоком уровне, а дальнейшее смягчение носит непредсказуемый характер — сигнал для рынка остался скорее негативным, что ограничивает потенциал для длительного разворота", - указал Магомед Магомедов из ФГ "Финам". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК Сильно дешевеют акции "Соллерса" (-4,00%), префы "Татнефти" (-3,84%), обыкновенные акции "Интер РАО" (-2,78%), "Татнефти" (-2,59%), "Норникеля" (-2,40%). "Мосэнерго" и "Интер РАО" остаются под давлением после вчерашней дивидендной отсечки, отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Дорожают акции ТМК (+3,26%), ДВМП (+2,54%), "Фармсинтеза" (+1,06%), "ВК" (+0,48%), "НоваБев Групп" (+0,22%). ПРОГНОЗЫ Чернов ожидает окончание основной торговой сессии в диапазоне 2700 -2800 пунктов. Магомедов считает, что рынок останется в отрицательной зоне до конца текущей торговой сессии.

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рынок, мосбиржа, российский рынок акций