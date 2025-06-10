https://1prime.ru/20250610/arest-858384026.html

Первого замглавы Владимирской области Ремигу арестовали по делу о взятке

Первого замглавы Владимирской области Ремигу арестовали по делу о взятке - 10.06.2025, ПРАЙМ

Первого замглавы Владимирской области Ремигу арестовали по делу о взятке

Басманный суд Москвы арестовал первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремигу по делу о получении взятки в особо крупном размере,... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T20:17+0300

2025-06-10T20:17+0300

2025-06-10T20:17+0300

происшествия

общество

россия

москва

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/77109/23/771092395_0:113:1501:957_1920x0_80_0_0_12914282b54161690dcbdce53ce976a4.jpg

МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы арестовал первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремигу по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ремиги Александра Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, на срок 1 месяц 30 суток", - сказали в суде. Суть уголовного дела и сумма взятки не сообщается.

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, москва, рф