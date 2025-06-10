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Первого замглавы Владимирской области Ремигу арестовали по делу о взятке
Первого замглавы Владимирской области Ремигу арестовали по делу о взятке - 10.06.2025, ПРАЙМ
Первого замглавы Владимирской области Ремигу арестовали по делу о взятке
Басманный суд Москвы арестовал первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремигу по делу о получении взятки в особо крупном размере,... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T20:17+0300
2025-06-10T20:17+0300
2025-06-10T20:17+0300
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы арестовал первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремигу по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ремиги Александра Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, на срок 1 месяц 30 суток", - сказали в суде. Суть уголовного дела и сумма взятки не сообщается.
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Первого замглавы Владимирской области Ремигу арестовали по делу о взятке
Суд арестовал первого замгубернатора Владимирской области Ремигу по делу о взятке
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы арестовал первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремигу по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ремиги Александра Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, на срок 1 месяц 30 суток", - сказали в суде.
Суть уголовного дела и сумма взятки не сообщается.