https://1prime.ru/20250610/atr-858368520.html
Фондовые индексы АТР по итогам вторника показали разнонаправленную динамику
Фондовые индексы АТР по итогам вторника показали разнонаправленную динамику - 10.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР по итогам вторника показали разнонаправленную динамику
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись без единой динамики во вторник, следует из данных торгов. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T13:49+0300
2025-06-10T13:49+0300
2025-06-10T13:49+0300
экономика
рынок
торги
индексы
азиатско-тихоокеанский регион
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75763/81/757638123_0:230:4097:2534_1920x0_80_0_0_eb339dab1bb6e9ef0c2d50523bc89e3e.jpg
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись без единой динамики во вторник, следует из данных торгов. По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,44% - до 3 384,82 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,79%, до 2 010,2 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 0,08%, до 24 162,87 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,56% - до 2 871,85 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,84%, до 8 587,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,3%, до 38 201,5 пункта. Аналитики оценивают переговоры между США и Китаем по торговым вопросам. Ранее, в понедельник, президент США Дональд Трамп заявил, что получает "только хорошие сигналы" о торговых переговорах с Китаем в Лондоне. Как передало агентство Блумберг со ссылкой на американского чиновника, переговоры между США и Китаем продолжатся позже во вторник. "Люди, похоже, предполагают, что переговоры пришли не к положительному результату", - комментирует Блумбергу инвестиционный директор Cheng Zhou Investment Фу Шифэн (Fu Shifeng).
https://1prime.ru/20250610/aktsii-858364774.html
азиатско-тихоокеанский регион
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75763/81/757638123_206:0:3889:2762_1920x0_80_0_0_f58f093d0eb85eca2b375cd5f0334311.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, Азиатско-Тихоокеанский регион
Фондовые индексы АТР по итогам вторника показали разнонаправленную динамику
Фондовые индексы АТР закрылись во вторник без единой динамики
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись без единой динамики во вторник, следует из данных торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,44% - до 3 384,82 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,79%, до 2 010,2 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 0,08%, до 24 162,87 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,56% - до 2 871,85 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,84%, до 8 587,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,3%, до 38 201,5 пункта.
Аналитики оценивают переговоры между США и Китаем по торговым вопросам. Ранее, в понедельник, президент США Дональд Трамп заявил, что получает "только хорошие сигналы" о торговых переговорах с Китаем в Лондоне.
Как передало агентство Блумберг со ссылкой на американского чиновника, переговоры между США и Китаем продолжатся позже во вторник.
"Люди, похоже, предполагают, что переговоры пришли не к положительному результату", - комментирует Блумбергу инвестиционный директор Cheng Zhou Investment Фу Шифэн (Fu Shifeng).
Российский рынок акций в основную сессию вторника перешел к снижению