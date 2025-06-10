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Фондовые индексы АТР по итогам вторника показали разнонаправленную динамику - 10.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250610/atr-858368520.html
Фондовые индексы АТР по итогам вторника показали разнонаправленную динамику
Фондовые индексы АТР по итогам вторника показали разнонаправленную динамику - 10.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР по итогам вторника показали разнонаправленную динамику
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись без единой динамики во вторник, следует из данных торгов. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T13:49+0300
2025-06-10T13:49+0300
экономика
рынок
торги
индексы
азиатско-тихоокеанский регион
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись без единой динамики во вторник, следует из данных торгов. По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,44% - до 3 384,82 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,79%, до 2 010,2 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 0,08%, до 24 162,87 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,56% - до 2 871,85 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,84%, до 8 587,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,3%, до 38 201,5 пункта. Аналитики оценивают переговоры между США и Китаем по торговым вопросам. Ранее, в понедельник, президент США Дональд Трамп заявил, что получает "только хорошие сигналы" о торговых переговорах с Китаем в Лондоне. Как передало агентство Блумберг со ссылкой на американского чиновника, переговоры между США и Китаем продолжатся позже во вторник. "Люди, похоже, предполагают, что переговоры пришли не к положительному результату", - комментирует Блумбергу инвестиционный директор Cheng Zhou Investment Фу Шифэн (Fu Shifeng).
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рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, Азиатско-Тихоокеанский регион
13:49 10.06.2025
 
Фондовые индексы АТР по итогам вторника показали разнонаправленную динамику

Фондовые индексы АТР закрылись во вторник без единой динамики

Биржи АТР
Биржи АТР
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись без единой динамики во вторник, следует из данных торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,44% - до 3 384,82 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,79%, до 2 010,2 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 0,08%, до 24 162,87 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,56% - до 2 871,85 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,84%, до 8 587,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,3%, до 38 201,5 пункта.
Аналитики оценивают переговоры между США и Китаем по торговым вопросам. Ранее, в понедельник, президент США Дональд Трамп заявил, что получает "только хорошие сигналы" о торговых переговорах с Китаем в Лондоне.
Как передало агентство Блумберг со ссылкой на американского чиновника, переговоры между США и Китаем продолжатся позже во вторник.
"Люди, похоже, предполагают, что переговоры пришли не к положительному результату", - комментирует Блумбергу инвестиционный директор Cheng Zhou Investment Фу Шифэн (Fu Shifeng).
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
Российский рынок акций в основную сессию вторника перешел к снижению
12:29
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыАзиатско-Тихоокеанский регион
 
 
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