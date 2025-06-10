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ФАС не фиксирует резкого роста цен на авиабилеты

ФАС не фиксирует резкого роста цен на авиабилеты - 10.06.2025, ПРАЙМ

ФАС не фиксирует резкого роста цен на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не фиксирует резкого роста цен на авиабилеты в преддверии летнего сезона, все изменения в пределах инфляции,... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T17:00+0300

2025-06-10T17:00+0300

2025-06-10T17:00+0300

бизнес

максим шаскольский

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не фиксирует резкого роста цен на авиабилеты в преддверии летнего сезона, все изменения в пределах инфляции, заявил глава ведомства Максим Шаскольский, отвечая на вопрос РИА Новости. "Никакого резкого роста мы не фиксируем. Видим изменения в пределах инфляции... Есть определенная динамика, но она в рамках инфляции находится", - сказал он журналистам, комментируя возможность резкого роста стоимости авиабилетов. При этом Шаскольский отметил, что лето традиционно является сезоном высокого спроса, когда авиакомпании пытаются в том числе компенсировать нехватку пассажиров в периоды низкого спроса.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, максим шаскольский