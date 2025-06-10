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ФАС не фиксирует резкого роста цен на авиабилеты - 10.06.2025, ПРАЙМ
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ФАС не фиксирует резкого роста цен на авиабилеты
ФАС не фиксирует резкого роста цен на авиабилеты - 10.06.2025, ПРАЙМ
ФАС не фиксирует резкого роста цен на авиабилеты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не фиксирует резкого роста цен на авиабилеты в преддверии летнего сезона, все изменения в пределах инфляции,... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T17:00+0300
2025-06-10T17:00+0300
бизнес
максим шаскольский
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не фиксирует резкого роста цен на авиабилеты в преддверии летнего сезона, все изменения в пределах инфляции, заявил глава ведомства Максим Шаскольский, отвечая на вопрос РИА Новости. "Никакого резкого роста мы не фиксируем. Видим изменения в пределах инфляции... Есть определенная динамика, но она в рамках инфляции находится", - сказал он журналистам, комментируя возможность резкого роста стоимости авиабилетов. При этом Шаскольский отметил, что лето традиционно является сезоном высокого спроса, когда авиакомпании пытаются в том числе компенсировать нехватку пассажиров в периоды низкого спроса.
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бизнес, максим шаскольский
Бизнес, Максим Шаскольский
17:00 10.06.2025
 
ФАС не фиксирует резкого роста цен на авиабилеты

Глава ФАС Шаскольский заявил, что не фиксирует резкого роста цен на авиабилеты

ФАС РФ
ФАС РФ
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не фиксирует резкого роста цен на авиабилеты в преддверии летнего сезона, все изменения в пределах инфляции, заявил глава ведомства Максим Шаскольский, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Никакого резкого роста мы не фиксируем. Видим изменения в пределах инфляции... Есть определенная динамика, но она в рамках инфляции находится", - сказал он журналистам, комментируя возможность резкого роста стоимости авиабилетов.
При этом Шаскольский отметил, что лето традиционно является сезоном высокого спроса, когда авиакомпании пытаются в том числе компенсировать нехватку пассажиров в периоды низкого спроса.
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15:05
 
БизнесМаксим Шаскольский
 
 
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