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"Базис" планирует в ближайшие месяцы заключить партнерство в Бразилии

"Базис" планирует в ближайшие месяцы заключить партнерство в Бразилии - 10.06.2025, ПРАЙМ

"Базис" планирует в ближайшие месяцы заключить партнерство в Бразилии

Российский разработчик программного обеспечения "Базис" планирует в ближайшие месяцы заключить партнерство в Бразилии, обсуждает варианты сотрудничества с... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T07:06+0300

2025-06-10T07:06+0300

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Российский разработчик программного обеспечения "Базис" планирует в ближайшие месяцы заключить партнерство в Бразилии, обсуждает варианты сотрудничества с несколькими ключевыми игроками, сообщил РИА Новости глава компании Давид Мартиросов. "Прогресс есть, год мы потратили не зря. Мы проанализировали африканский рынок, поняли, что он очень разнородный, и для нас перспективнее португалоязычный кластер. Сейчас мы обсуждаем варианты сотрудничества с несколькими ключевыми игроками на бразильском рынке, рассчитываем заключить партнерство уже в ближайшие месяцы", - сказал Мартиросов. Компания планирует вывести на рынок всю продуктовую линейку - в экосистеме представлены инструменты управления виртуальной инфраструктурой, средств ее защиты, конвейера для организации полного цикла разработки и другое. "Забавно, что нам помогли наши наши иностранные конкуренты. Например, компания VMware существенно подняла цены после того, как ее купил Broadcom. Мы и до этого предлагали более комфортные цены, а сейчас стали выглядеть еще привлекательнее. При том, что уровень зрелости нашего продукта очень существенно вырос", - добавил глава компании. Компания "Базис" - один из ведущих российских разработчиков программных продуктов для оказания облачных услуг и платформы динамической инфраструктуры. Компания образована в результате создания СП "Облачная платформа" тремя крупными игроками IT-рынка: "Ростелеком", Yadro и Rubytech.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, москва, бразилия, broadcom, ростелеком, yadro