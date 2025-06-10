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"Базис" планирует в ближайшие месяцы заключить партнерство в Бразилии
"Базис" планирует в ближайшие месяцы заключить партнерство в Бразилии - 10.06.2025, ПРАЙМ
"Базис" планирует в ближайшие месяцы заключить партнерство в Бразилии
Российский разработчик программного обеспечения "Базис" планирует в ближайшие месяцы заключить партнерство в Бразилии, обсуждает варианты сотрудничества с... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T07:06+0300
2025-06-10T07:06+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Российский разработчик программного обеспечения "Базис" планирует в ближайшие месяцы заключить партнерство в Бразилии, обсуждает варианты сотрудничества с несколькими ключевыми игроками, сообщил РИА Новости глава компании Давид Мартиросов.
"Прогресс есть, год мы потратили не зря. Мы проанализировали африканский рынок, поняли, что он очень разнородный, и для нас перспективнее португалоязычный кластер. Сейчас мы обсуждаем варианты сотрудничества с несколькими ключевыми игроками на бразильском рынке, рассчитываем заключить партнерство уже в ближайшие месяцы", - сказал Мартиросов.
Компания планирует вывести на рынок всю продуктовую линейку - в экосистеме представлены инструменты управления виртуальной инфраструктурой, средств ее защиты, конвейера для организации полного цикла разработки и другое.
"Забавно, что нам помогли наши наши иностранные конкуренты. Например, компания VMware существенно подняла цены после того, как ее купил Broadcom. Мы и до этого предлагали более комфортные цены, а сейчас стали выглядеть еще привлекательнее. При том, что уровень зрелости нашего продукта очень существенно вырос", - добавил глава компании.
Компания "Базис" - один из ведущих российских разработчиков программных продуктов для оказания облачных услуг и платформы динамической инфраструктуры. Компания образована в результате создания СП "Облачная платформа" тремя крупными игроками IT-рынка: "Ростелеком", Yadro и Rubytech.
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Технологии, Бизнес, Экономика, МОСКВА, БРАЗИЛИЯ, Broadcom, Ростелеком, Yadro
"Базис" планирует в ближайшие месяцы заключить партнерство в Бразилии
Разработчик "Базиса" планирует в ближайшие месяцы заключить партнерство в Бразилии
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Российский разработчик программного обеспечения "Базис" планирует в ближайшие месяцы заключить партнерство в Бразилии, обсуждает варианты сотрудничества с несколькими ключевыми игроками, сообщил РИА Новости глава компании Давид Мартиросов.
"Прогресс есть, год мы потратили не зря. Мы проанализировали африканский рынок, поняли, что он очень разнородный, и для нас перспективнее португалоязычный кластер. Сейчас мы обсуждаем варианты сотрудничества с несколькими ключевыми игроками на бразильском рынке, рассчитываем заключить партнерство уже в ближайшие месяцы", - сказал Мартиросов.
Компания планирует вывести на рынок всю продуктовую линейку - в экосистеме представлены инструменты управления виртуальной инфраструктурой, средств ее защиты, конвейера для организации полного цикла разработки и другое.
"Забавно, что нам помогли наши наши иностранные конкуренты. Например, компания VMware существенно подняла цены после того, как ее купил Broadcom. Мы и до этого предлагали более комфортные цены, а сейчас стали выглядеть еще привлекательнее. При том, что уровень зрелости нашего продукта очень существенно вырос", - добавил глава компании.
Компания "Базис" - один из ведущих российских разработчиков программных продуктов для оказания облачных услуг и платформы динамической инфраструктуры. Компания образована в результате создания СП "Облачная платформа" тремя крупными игроками IT-рынка: "Ростелеком", Yadro и Rubytech.