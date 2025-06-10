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Глава МИД Белоруссии оценил итоги первого официального визита в Москву
Глава МИД Белоруссии оценил итоги первого официального визита в Москву - 10.06.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Белоруссии оценил итоги первого официального визита в Москву
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что его первый официальный визит в Россию прошел в атмосфере полного взаимопонимания, стратегического | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T12:06+0300
2025-06-10T12:06+0300
2025-06-10T12:06+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что его первый официальный визит в Россию прошел в атмосфере полного взаимопонимания, стратегического доверия и союзнической солидарности. "Хотел бы от всей нашей делегации поблагодарить принимающую сторону и лично моего коллегу Сергея Викторовича Лаврова за прекрасную организацию моего первого официального визита в Российскую Федерацию, который, хочу вас заверить, прошел в атмосфере полного взаимопонимания, стратегического доверия и союзнической солидарности", - сказал Рыженков на пресс-конференции после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве. По его словам, это его первый официальный визит, несмотря на то, что он уже практически год в должности министра, и они неоднократно встречались с Лавровым. Рыженков добавил, что особое значение он придает возложению венка к могиле Неизвестного солдата в год 80-летия Великой Победы. "Для нас это не только какой-то такой символ глубокой исторической общности, но и показатель преемственности, которые лежат в основе отношений между нашими народами и которые являются надежной основой для и дальнейшей поддержки и содействия друг другу в любых обстоятельствах, при решении любых вопросов. которые стоят перед нами на сегодняшнем этапе", - сказал Рыженков.
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россия, белоруссия, сергей лавров, мид
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Сергей Лавров, МИД
Глава МИД Белоруссии оценил итоги первого официального визита в Москву
МИД Белоруссии Рыженков: переговоры с Лавровым прошли в атмосфере полного взаимопонимания
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что его первый официальный визит в Россию прошел в атмосфере полного взаимопонимания, стратегического доверия и союзнической солидарности.
"Хотел бы от всей нашей делегации поблагодарить принимающую сторону и лично моего коллегу Сергея Викторовича Лаврова за прекрасную организацию моего первого официального визита в Российскую Федерацию, который, хочу вас заверить, прошел в атмосфере полного взаимопонимания, стратегического доверия и союзнической солидарности", - сказал Рыженков на пресс-конференции после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.
По его словам, это его первый официальный визит, несмотря на то, что он уже практически год в должности министра, и они неоднократно встречались с Лавровым.
Рыженков добавил, что особое значение он придает возложению венка к могиле Неизвестного солдата в год 80-летия Великой Победы.
"Для нас это не только какой-то такой символ глубокой исторической общности, но и показатель преемственности, которые лежат в основе отношений между нашими народами и которые являются надежной основой для и дальнейшей поддержки и содействия друг другу в любых обстоятельствах, при решении любых вопросов. которые стоят перед нами на сегодняшнем этапе", - сказал Рыженков.
Лавров сообщил о готовности России содействовать работе Белоруссии в БРИКС