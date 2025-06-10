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Безработица в Великобритании выросла до 4,6%

Безработица в Великобритании выросла до 4,6% - 10.06.2025, ПРАЙМ

Безработица в Великобритании выросла до 4,6%

Безработица в Великобритании в феврале-апреле выросла до 4,6% с 4,5% в январе-марте, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны. | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T09:11+0300

2025-06-10T09:11+0300

2025-06-10T09:28+0300

экономика

великобритания

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в феврале-апреле выросла до 4,6% с 4,5% в январе-марте, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны.Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.Среднее число безработных старше 16 лет в стране в феврале-апреле составило 1,64 миллиона человек, увеличившись на 95 тысяч по сравнению с показателем за ноябрь-январь и на 116 тысяч - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В то же время среднее количество занятых британцев старше 16 лет в феврале-апреле выросло в годовом выражении на 667 тысяч и составило 34,011 миллиона человек. Доля занятых в возрасте от 16 до 64 лет составила 75,1%.Количество наемных сотрудников в апреле снизилось на 55 тысяч (на 0,2%) к марту и на 115 тысяч (на 0,4%) к апрелю прошлого года.В мае, по предварительной оценке, число наемных сотрудников в стране снизилось на 109 тысячи в месячном выражении и на 274 тысячи - в годовом, составив 30,2 миллиона человек.Годовой рост средней заработной платы в Великобритании в феврале-апреле с учетом бонусов составил 5,3%, в то время как прогноз составлял 5,5%, без учета - 5,2%, аналитики ожидали показатель на уровне 5,4%.

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великобритания