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Биржи АТР растут на фоне переговоров США и Китая - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Биржи АТР растут на фоне переговоров США и Китая
Биржи АТР растут на фоне переговоров США и Китая - 10.06.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР растут на фоне переговоров США и Китая
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно растут, инвесторы с оптимизмом следят за продолжающимися... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T07:46+0300
2025-06-10T07:46+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно растут, инвесторы с оптимизмом следят за продолжающимися торговыми переговорами между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.20 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,11% - до 3 403,52 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,24% - до 2 021,32 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,4%, до 24 279 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,54% - до 2 871,26 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,74%, до 8 578,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,25%, до 38 436,5 пункта. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что получает "только хорошие сигналы" о ходе торговых переговоров с Китаем, которые проходят в Лондоне, отметив, что Пекин остается "непростым" партнером для диалога. Как позднее передало агентство Блумберг со ссылкой на американского чиновника, переговоры продолжатся во вторник. "Оптимизм относительно того, что по итогам переговоров будет достигнуто соглашение, снова растет. Если США и Китай смогут договориться, это станет позитивным событием для глобальной экономики", - цитирует Блумберг главного стратега Asset Management One Такеру Огихару (Takeru Ogihara).
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40
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рынок, торги, сша, китай, москва, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Рынок, Торги, США, КИТАЙ, МОСКВА, Дональд Трамп, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
07:46 10.06.2025
 
Биржи АТР растут на фоне переговоров США и Китая

Биржи АТР растут на фоне продолжающихся торгов между США и Китаем

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно растут, инвесторы с оптимизмом следят за продолжающимися торговыми переговорами между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.20 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,11% - до 3 403,52 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,24% - до 2 021,32 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,4%, до 24 279 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,54% - до 2 871,26 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,74%, до 8 578,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,25%, до 38 436,5 пункта.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что получает "только хорошие сигналы" о ходе торговых переговоров с Китаем, которые проходят в Лондоне, отметив, что Пекин остается "непростым" партнером для диалога.
Как позднее передало агентство Блумберг со ссылкой на американского чиновника, переговоры продолжатся во вторник.
"Оптимизм относительно того, что по итогам переговоров будет достигнуто соглашение, снова растет. Если США и Китай смогут договориться, это станет позитивным событием для глобальной экономики", - цитирует Блумберг главного стратега Asset Management One Такеру Огихару (Takeru Ogihara).
 
РынокТоргиСШАКИТАЙМОСКВАДональд ТрампShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPI
 
 
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