https://1prime.ru/20250610/birzha-858352257.html

Биржи АТР растут на фоне переговоров США и Китая

Биржи АТР растут на фоне переговоров США и Китая - 10.06.2025, ПРАЙМ

Биржи АТР растут на фоне переговоров США и Китая

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно растут, инвесторы с оптимизмом следят за продолжающимися... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T07:46+0300

2025-06-10T07:46+0300

2025-06-10T07:46+0300

рынок

торги

сша

китай

москва

дональд трамп

shenzhen composite

hang seng index

kospi

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858352257.jpg?1749530771

МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно растут, инвесторы с оптимизмом следят за продолжающимися торговыми переговорами между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.20 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,11% - до 3 403,52 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,24% - до 2 021,32 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,4%, до 24 279 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,54% - до 2 871,26 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,74%, до 8 578,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,25%, до 38 436,5 пункта. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что получает "только хорошие сигналы" о ходе торговых переговоров с Китаем, которые проходят в Лондоне, отметив, что Пекин остается "непростым" партнером для диалога. Как позднее передало агентство Блумберг со ссылкой на американского чиновника, переговоры продолжатся во вторник. "Оптимизм относительно того, что по итогам переговоров будет достигнуто соглашение, снова растет. Если США и Китай смогут договориться, это станет позитивным событием для глобальной экономики", - цитирует Блумберг главного стратега Asset Management One Такеру Огихару (Takeru Ogihara).

сша

китай

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, китай, москва, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi