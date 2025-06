В Британии назвали сумму инвестиций в затянувшийся проект строительства АЭС

https://1prime.ru/20250610/britaniya-858359118.html

ЛОНДОН, 10 июн - ПРАЙМ. Сумма инвестиций правительства в затянувшийся проект строительства АЭС Sizewell C в Великобритании составит 14,2 миллиарда фунтов стерлингов (примерно 19,2 миллиарда долларов), сообщает во вторник газета Guardian со ссылкой на министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности Эда Милибэнда. "Крупнейшая за поколение ядерная программа "заставит Британию сойти с рельс ископаемого топлива", заявил министр энергетики Эд Милибэнд, объявив о выделении 14,2 млрд фунтов стерлингов на строительство новой атомной электростанции", - сказано в статье. Объявление о сумме инвестиций в проект АЭС стало очередным в серии перед официальным обнародованием обзора бюджетных расходов Великобритании, которое состоится 11 июня. Власти уже сообщили о намерении вернуть пособия на зимнее топливо пенсионерам, увеличить оборонные расходы и инвестиции в сектор науки и технологий. Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что окончательное инвестиционное решение по затянувшемуся проекту строительства АЭС Sizewell C в Британии будет объявлено не раньше июля, хотя оно ожидалось в конце 2024 года. Проект находится в совместном владении Великобритании и французской государственной энергокомпании EDF. В последние десятилетия атомная энергетика в Великобритании находилась в упадке. Сегодня страна стремится сократить энергетическую зависимость от других стран на фоне усилившегося энергетического кризиса. С этой целью власти планируют обеспечить рост выработки ядерной энергии собственными мощностями до 24 ГВт к 2050 году, для чего стране необходимо четырехкратное наращивание ядерных мощностей. В 2016 году впервые за 20 лет началось строительство новой АЭС Hinkley Point C. В ноябре 2022 года правительство Великобритании подтвердило, что будет совместно с EDF напрямую инвестировать в строительство АЭС Sizewell C. Доля Великобритании в проекте с тех пор только росла. По информации FT, на конец 2024 года доля британского правительства составляла 84%, а французской EDF - 16%, однако с тех пор доля EDF снизилась. Проект предусматривает, что новая АЭС будет способна генерировать достаточно низкоуглеродной электроэнергии для обеспечения 6 миллионов домохозяйств. После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

