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Британия отменит закон о бродяжничестве, запрещающий спать на улице - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Британия отменит закон о бродяжничестве, запрещающий спать на улице
Британия отменит закон о бродяжничестве, запрещающий спать на улице - 10.06.2025, ПРАЙМ
Британия отменит закон о бродяжничестве, запрещающий спать на улице
Правительство Великобритании намерено отменить закон о бродяжничестве 200-летней давности, криминализирующий сон на улице, в рамках "более современного" подхода | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T21:02+0300
2025-06-10T21:02+0300
общество
лондон
великобритания
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ЛОНДОН, 10 июн - ПРАЙМ. Правительство Великобритании намерено отменить закон о бродяжничестве 200-летней давности, криминализирующий сон на улице, в рамках "более современного" подхода к проблеме бездомности, сообщает министерство жилищного строительства. "Правительство отменит устаревший закон о бродяжничестве 1824 года к весне следующего года и гарантирует, что сон на улице перестанет быть уголовно наказуемым... Это отражает современный подход, увеличение финансовой поддержки бездомных и стремление правительства ликвидировать коренные причины проблемы бездомности", - говорится в сообщении министерства, опубликованном на правительственном портале. Отмечается, что новое законодательство в этой области будет направлено на борьбу с организованным попрошайничеством и незаконным проникновением на частную территорию. Закон о бродяжничестве был принят на фоне роста количества бездомных после наполеоновских войн и на фоне индустриальной революции. Со временем применение закона правоохранительными органами сошло на нет, но он оставался в силе.
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общество , лондон, великобритания
Общество , ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
21:02 10.06.2025
 
Британия отменит закон о бродяжничестве, запрещающий спать на улице

Правительство Британии намерено отменить закон о бродяжничестве 200-летней давности

© Unsplash/Timeless CodingЛондон, Великобритания
Лондон, Великобритания
© Unsplash/Timeless Coding
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ЛОНДОН, 10 июн - ПРАЙМ. Правительство Великобритании намерено отменить закон о бродяжничестве 200-летней давности, криминализирующий сон на улице, в рамках "более современного" подхода к проблеме бездомности, сообщает министерство жилищного строительства.
"Правительство отменит устаревший закон о бродяжничестве 1824 года к весне следующего года и гарантирует, что сон на улице перестанет быть уголовно наказуемым... Это отражает современный подход, увеличение финансовой поддержки бездомных и стремление правительства ликвидировать коренные причины проблемы бездомности", - говорится в сообщении министерства, опубликованном на правительственном портале.
Отмечается, что новое законодательство в этой области будет направлено на борьбу с организованным попрошайничеством и незаконным проникновением на частную территорию.
Закон о бродяжничестве был принят на фоне роста количества бездомных после наполеоновских войн и на фоне индустриальной революции. Со временем применение закона правоохранительными органами сошло на нет, но он оставался в силе.
 
ОбществоЛОНДОНВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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