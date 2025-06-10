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Российское оружие доказало свою эффективность в зоне СВО, заявил Чемезов
Российское оружие доказало свою эффективность в зоне СВО, заявил Чемезов - 10.06.2025, ПРАЙМ
Российское оружие доказало свою эффективность в зоне СВО, заявил Чемезов
Российское оружие доказало свою эффективность в ходе спецоперации, оно приспособлено к новым задачам, условиям и вызовам, заявил генеральный директор "Ростеха"... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T09:35+0300
2025-06-10T09:35+0300
2025-06-10T09:35+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Российское оружие доказало свою эффективность в ходе спецоперации, оно приспособлено к новым задачам, условиям и вызовам, заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов. "На данный момент подавляющее большинство видов нашей продукции опробовано в зоне СВО", - сказал Чемезов в интервью журналу "Разведчик". Он уточнил, что это касается истребителей Су-35 и Су-57, фронтовых бомбардировщиков Су-34, ударных вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ, а также танков и боевых машин пехоты, тяжелых огнеметных систем, разных видов РСЗО, бронеавтомобилей класса MRAP, ракетных комплексов, систем разведки, стрелкового оружия, экипировки. "Все они доказали высокую эффективность, были модернизированы и приспособлены к новым задачам, условиям и угрозам. В этом преимущество нашей продукции", - подчеркнул Чемезов.
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технологии, россия, сергей чемезов, ростех
Вооружения, Технологии, РОССИЯ, Сергей Чемезов, Ростех
Российское оружие доказало свою эффективность в зоне СВО, заявил Чемезов
Чемезов: российское оружие доказало свою эффективность в ходе спецоперации
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Российское оружие доказало свою эффективность в ходе спецоперации, оно приспособлено к новым задачам, условиям и вызовам, заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"На данный момент подавляющее большинство видов нашей продукции опробовано в зоне СВО", - сказал Чемезов в интервью журналу "Разведчик".
Он уточнил, что это касается истребителей Су-35 и Су-57, фронтовых бомбардировщиков Су-34, ударных вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ, а также танков и боевых машин пехоты, тяжелых огнеметных систем, разных видов РСЗО, бронеавтомобилей класса MRAP, ракетных комплексов, систем разведки, стрелкового оружия, экипировки.
"Все они доказали высокую эффективность, были модернизированы и приспособлены к новым задачам, условиям и угрозам. В этом преимущество нашей продукции", - подчеркнул Чемезов.
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