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Российское оружие доказало свою эффективность в зоне СВО, заявил Чемезов

Российское оружие доказало свою эффективность в зоне СВО, заявил Чемезов - 10.06.2025, ПРАЙМ

Российское оружие доказало свою эффективность в зоне СВО, заявил Чемезов

Российское оружие доказало свою эффективность в ходе спецоперации, оно приспособлено к новым задачам, условиям и вызовам, заявил генеральный директор "Ростеха"... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T09:35+0300

2025-06-10T09:35+0300

2025-06-10T09:35+0300

вооружения

технологии

россия

сергей чемезов

ростех

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Российское оружие доказало свою эффективность в ходе спецоперации, оно приспособлено к новым задачам, условиям и вызовам, заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов. "На данный момент подавляющее большинство видов нашей продукции опробовано в зоне СВО", - сказал Чемезов в интервью журналу "Разведчик". Он уточнил, что это касается истребителей Су-35 и Су-57, фронтовых бомбардировщиков Су-34, ударных вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ, а также танков и боевых машин пехоты, тяжелых огнеметных систем, разных видов РСЗО, бронеавтомобилей класса MRAP, ракетных комплексов, систем разведки, стрелкового оружия, экипировки. "Все они доказали высокую эффективность, были модернизированы и приспособлены к новым задачам, условиям и угрозам. В этом преимущество нашей продукции", - подчеркнул Чемезов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, сергей чемезов, ростех