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Даванков предложил МИД предоставить Маску политическое убежище
Даванков предложил МИД предоставить Маску политическое убежище - 10.06.2025, ПРАЙМ
Даванков предложил МИД предоставить Маску политическое убежище
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с РИА Новости сообщил, что предложит российскому МИД предоставить американскому предпринимателю Илону Маску... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T01:40+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с РИА Новости сообщил, что предложит российскому МИД предоставить американскому предпринимателю Илону Маску политическое убежище и гражданство России.
"Бывший советник американского президента (Стивен Бэннон - ред.) назвал Илона Маска "нелегальным мигрантом" и призвал выдворить его из США. Я считаю, что такие мигранты нам нужны. А Маску нужно обеспечить безопасность. Поэтому предложу МИД РФ предоставить Илону Маску политическое убежище и гражданство", - сказал он агентству.
Даванков отметил, что конфликт Маска и президента США Дональда Трампа дошёл до прямых угроз главе SpaceX, что является поводом пригласить американского предпринимателя работать в Россию.
"Отцу Илона в Москве явно понравилось. Так что уверен, что к предложению Маск отнесется, как минимум, с интересом", - добавил вице-спикер Госдумы.
Политик подчеркнул, что у Маска хороший опыт борьбы с бюрократией. Он напомнил, что за недолгую карьеру в Белом доме он успел сократить 260 тысяч чиновников и сэкономить 160 миллиардов долларов, но "в итоге американская бюрократия победила".
По словам Даванкова, в России для Маска достаточно задач, и если он согласится, получиться обеспечить ему настоящий простор для действий, а особенно при внедрении искусственного интеллекта в государственное управление.
"Проект, над которым работал Маск — это ценность для всего мира. И он должен продолжаться", - подытожил политик.
На прошлой неделе между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
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Даванков предложил МИД предоставить Маску политическое убежище
Вице-спикер Госдумы Даванков предложил МИД предоставить Маску политическое убежище
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с РИА Новости сообщил, что предложит российскому МИД предоставить американскому предпринимателю Илону Маску политическое убежище и гражданство России.
"Бывший советник американского президента (Стивен Бэннон - ред.) назвал Илона Маска "нелегальным мигрантом" и призвал выдворить его из США. Я считаю, что такие мигранты нам нужны. А Маску нужно обеспечить безопасность. Поэтому предложу МИД РФ предоставить Илону Маску политическое убежище и гражданство", - сказал он агентству.
Даванков отметил, что конфликт Маска и президента США Дональда Трампа дошёл до прямых угроз главе SpaceX, что является поводом пригласить американского предпринимателя работать в Россию.
"Отцу Илона в Москве явно понравилось. Так что уверен, что к предложению Маск отнесется, как минимум, с интересом", - добавил вице-спикер Госдумы.
Политик подчеркнул, что у Маска хороший опыт борьбы с бюрократией. Он напомнил, что за недолгую карьеру в Белом доме он успел сократить 260 тысяч чиновников и сэкономить 160 миллиардов долларов, но "в итоге американская бюрократия победила".
По словам Даванкова, в России для Маска достаточно задач, и если он согласится, получиться обеспечить ему настоящий простор для действий, а особенно при внедрении искусственного интеллекта в государственное управление.
"Проект, над которым работал Маск — это ценность для всего мира. И он должен продолжаться", - подытожил политик.
На прошлой неделе между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.