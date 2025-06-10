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Управление конгресса США по бюджету отодвинуло срок возможного дефолта

Управление конгресса США по бюджету отодвинуло срок возможного дефолта - 10.06.2025, ПРАЙМ

Управление конгресса США по бюджету отодвинуло срок возможного дефолта

Управление конгресса США по бюджету отодвинуло на две недели срок возможного дефолта американского правительства, передает агентство Блумберг. | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T08:55+0300

2025-06-10T08:55+0300

2025-06-10T08:55+0300

экономика

сша

дональд трамп

конгресс

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Управление конгресса США по бюджету отодвинуло на две недели срок возможного дефолта американского правительства, передает агентство Блумберг. Агентство указывает, что теперь, если не будет повышен потолок госдолга, дефолт в США может наступить в период с середины августа по конец сентября. "Обновленная оценка… отодвигает так называемую дату X как минимум на две недели по сравнению с тем, что было спрогнозировано ранее в марте", - пишет агентство. Таким образом конгресс получает дополнительное время, чтобы попытаться согласовать увеличение потолка госдолга в рамках законопроекта президента США Дональда Трампа о налоговых послаблениях. США по ожиданиям аналитиков могут оказаться на грани дефолта к августу, если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга. Вопрос повышения предела заимствования в последние годы часто используется в политических спорах в рамках конгресса между двумя американскими партиями.

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сша, дональд трамп, конгресс