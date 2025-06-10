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Бизнес-диалог "Россия – США" пройдет на ПМЭФ

Бизнес-диалог "Россия – США" пройдет на ПМЭФ - 10.06.2025, ПРАЙМ

Бизнес-диалог "Россия – США" пройдет на ПМЭФ

Бизнес-диалог "Россия – США" о новых возможностях для экономического сотрудничества пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума,... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T10:35+0300

2025-06-10T10:35+0300

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экономика

россия

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Бизнес-диалог "Россия – США" о новых возможностях для экономического сотрудничества пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает во вторник пресс-служба фонда "Росконгресс"."Одним из ключевых событий деловой программы станет бизнес-диалог "Россия – США", посвященный поиску новых возможностей для экономического сотрудничества в условиях стремительных изменений в мировой экономике и сохраняющейся геополитической турбулентности", - говорится в сообщении фонда.Отмечается, что участники сессии обсудят возможности для восстановления и развития делового сотрудничества между двумя странами."ПМЭФ предоставляет уникальную площадку для прагматичного и открытого общения, где деловые круги России и США могут обсудить актуальные вызовы и выстроить новые векторы сотрудничества", – цитирует фонд в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, сша, пмэф