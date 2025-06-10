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Бизнес-диалог "Россия – США" пройдет на ПМЭФ - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Бизнес-диалог "Россия – США" пройдет на ПМЭФ
Бизнес-диалог "Россия – США" пройдет на ПМЭФ - 10.06.2025, ПРАЙМ
Бизнес-диалог "Россия – США" пройдет на ПМЭФ
Бизнес-диалог "Россия – США" о новых возможностях для экономического сотрудничества пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума,... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T10:35+0300
2025-06-10T11:03+0300
экономика
россия
сша
пмэф
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Бизнес-диалог "Россия – США" о новых возможностях для экономического сотрудничества пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает во вторник пресс-служба фонда "Росконгресс"."Одним из ключевых событий деловой программы станет бизнес-диалог "Россия – США", посвященный поиску новых возможностей для экономического сотрудничества в условиях стремительных изменений в мировой экономике и сохраняющейся геополитической турбулентности", - говорится в сообщении фонда.Отмечается, что участники сессии обсудят возможности для восстановления и развития делового сотрудничества между двумя странами."ПМЭФ предоставляет уникальную площадку для прагматичного и открытого общения, где деловые круги России и США могут обсудить актуальные вызовы и выстроить новые векторы сотрудничества", – цитирует фонд в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, сша, пмэф
Экономика, РОССИЯ, США, ПМЭФ
10:35 10.06.2025 (обновлено: 11:03 10.06.2025)
 
Бизнес-диалог "Россия – США" пройдет на ПМЭФ

"Росконгресс": бизнес-диалог "Россия - США" пройдет на полях ПМЭФ

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПодготовка к ПМЭФ-2024
Подготовка к ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Бизнес-диалог "Россия – США" о новых возможностях для экономического сотрудничества пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает во вторник пресс-служба фонда "Росконгресс".
"Одним из ключевых событий деловой программы станет бизнес-диалог "Россия – США", посвященный поиску новых возможностей для экономического сотрудничества в условиях стремительных изменений в мировой экономике и сохраняющейся геополитической турбулентности", - говорится в сообщении фонда.
Отмечается, что участники сессии обсудят возможности для восстановления и развития делового сотрудничества между двумя странами.
"ПМЭФ предоставляет уникальную площадку для прагматичного и открытого общения, где деловые круги России и США могут обсудить актуальные вызовы и выстроить новые векторы сотрудничества", – цитирует фонд в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Петербургский международный экономический форум - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
Представители из 137 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2025
Вчера, 17:00
 
ЭкономикаРОССИЯСШАПМЭФ
 
 
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