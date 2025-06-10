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Доллар дорожает к мировым валютам на фоне торговых переговоров США и Китая

Доллар дорожает к мировым валютам на фоне торговых переговоров США и Китая - 10.06.2025, ПРАЙМ

Доллар дорожает к мировым валютам на фоне торговых переговоров США и Китая

Стоимость доллара во вторник утром растет по отношению к другим мировым валютам на фоне торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные торгов. | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T08:18+0300

2025-06-10T08:18+0300

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара во вторник утром растет по отношению к другим мировым валютам на фоне торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.06 мск курс евро к доллару снижался до 1,1401 доллара с 1,1425 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 144,9 иены с уровня прошлого закрытия 144,56 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,16% - до 99,17 пункта. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что получает "только хорошие сигналы" о ходе торговых переговоров с Китаем, которые проходят в Лондоне, отметив, что Пекин остается "непростым" партнером для диалога. Как позднее передало агентство Блумберг со ссылкой на американского чиновника, переговоры продолжатся во вторник. Аналитики отмечают, что рынки будут ждать более конкретных итогов. "Продление переговоров и некоторые позитивные высказывания чиновников США могут принести краткосрочное облегчение, но рынки вряд ли поверят в этот оптимизм без реального структурного прогресса", - комментирует агентству Рейтер главный инвестиционный стратег Saxo Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana).

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рынок, торги, сша, китай, доллар