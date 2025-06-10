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Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян - 10.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян
Мошенники продолжают обманывать россиян, отправляя поддельные уведомления в смс якобы о входе в аккаунт на портале "Госуслуги", сообщил РИА Новости директор... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T05:57+0300
2025-06-10T05:57+0300
2025-06-10T05:57+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Мошенники продолжают обманывать россиян, отправляя поддельные уведомления в смс якобы о входе в аккаунт на портале "Госуслуги", сообщил РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.
"Жертве приходит сообщение, визуально похожее на автоматическое уведомление о подозрительном входе в аккаунт на "Госуслугах". Стилистика и содержание сообщения напоминают уведомления от официальных источников. Человек инстинктивно хочет все разузнать и обезопасить себя", - рассказал он.
По словам эксперта, сообщение может выглядеть следующим образом: "Обратите внимание, авторизация с постороннего устройства. Вход в кабинет "Госуслуг" совершен с нового устройства. Если устройство не ваше, вход выполняли не вы или возникли вопросы, обращайтесь по номеру за дополнительной информацией". В сообщении приводится номер телефона.
Далее по указанному в смс номеру отвечает человек, выдающий себя за специалиста поддержки. Он говорит, что якобы зафиксирована попытка взлома или уже получен доступ к аккаунту третьими лицами. Чтобы якобы остановить злоумышленников, предлагается пройти срочную проверку личности.
Как правило, у жертвы просят паспортные данные или СНИЛС, номер банковской карты, логин и пароль от портала, коды подтверждения из смс. Бийчук отметил, что во время разговора могут сказать, что если не пройти верификацию прямо сейчас, то учетная запись будет заблокирована, а действия мошенников нельзя будет предотвратить. Так злоумышленникам удается убедить жертву, и они получают доступ к конфиденциальным данным пользователя.
Весной корреспондент РИА Новости заметил, что россияне стали получать поддельные письма якобы от "Госуслуг" о попытках входа в аккаунт с других устройств. Так, жертве приходит сообщение на почту якобы от портала об успешном входе в аккаунт. При этом название портала написано раздельно с ошибкой - Gos uslugi. Также указан номер якобы службы поддержки, по которому рекомендуют "срочно связаться" в случае ошибки.
При этом в Минцифры указали тогда, что уведомления о входе в учетную запись на портале "Госуслуги" могут приходить только на электронную почту с адреса no-reply@gosuslugi.ru, в смс такая информация не отправляется, а номера мошенников, которые запускают рассылки якобы от "Госуслуг", оперативно блокируются.
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технологии, общество , москва, мтс
Технологии, Общество , МОСКВА, МТС
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян
Эксперт Бийчук: мошенники продолжают обманывать россиян, отправляя поддельные уведомления
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Мошенники продолжают обманывать россиян, отправляя поддельные уведомления в смс якобы о входе в аккаунт на портале "Госуслуги", сообщил РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.
"Жертве приходит сообщение, визуально похожее на автоматическое уведомление о подозрительном входе в аккаунт на "Госуслугах". Стилистика и содержание сообщения напоминают уведомления от официальных источников. Человек инстинктивно хочет все разузнать и обезопасить себя", - рассказал он.
По словам эксперта, сообщение может выглядеть следующим образом: "Обратите внимание, авторизация с постороннего устройства. Вход в кабинет "Госуслуг" совершен с нового устройства. Если устройство не ваше, вход выполняли не вы или возникли вопросы, обращайтесь по номеру за дополнительной информацией". В сообщении приводится номер телефона.
Далее по указанному в смс номеру отвечает человек, выдающий себя за специалиста поддержки. Он говорит, что якобы зафиксирована попытка взлома или уже получен доступ к аккаунту третьими лицами. Чтобы якобы остановить злоумышленников, предлагается пройти срочную проверку личности.
Как правило, у жертвы просят паспортные данные или СНИЛС, номер банковской карты, логин и пароль от портала, коды подтверждения из смс. Бийчук отметил, что во время разговора могут сказать, что если не пройти верификацию прямо сейчас, то учетная запись будет заблокирована, а действия мошенников нельзя будет предотвратить. Так злоумышленникам удается убедить жертву, и они получают доступ к конфиденциальным данным пользователя.
Весной корреспондент РИА Новости заметил, что россияне стали получать поддельные письма якобы от "Госуслуг" о попытках входа в аккаунт с других устройств. Так, жертве приходит сообщение на почту якобы от портала об успешном входе в аккаунт. При этом название портала написано раздельно с ошибкой - Gos uslugi. Также указан номер якобы службы поддержки, по которому рекомендуют "срочно связаться" в случае ошибки.
При этом в Минцифры указали тогда, что уведомления о входе в учетную запись на портале "Госуслуги" могут приходить только на электронную почту с адреса no-reply@gosuslugi.ru, в смс такая информация не отправляется, а номера мошенников, которые запускают рассылки якобы от "Госуслуг", оперативно блокируются.