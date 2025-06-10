https://1prime.ru/20250610/estoniya-858368368.html
Пророссийских членов парламента Эстонии могут лишить доступа к гостайне
Пророссийских членов парламента Эстонии могут лишить доступа к гостайне - 10.06.2025, ПРАЙМ
Пророссийских членов парламента Эстонии могут лишить доступа к гостайне
Социал-демократическая партия Эстонии представила парламенту страны (законопроект об ограничении доступа депутатов к гостайне, под действие которого могут... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T13:40+0300
2025-06-10T13:40+0300
2025-06-10T13:40+0300
политика
общество
эстония
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/26/841362699_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_95086e9b05a2560bbb120251d5a3a4c6.jpg
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Социал-демократическая партия Эстонии представила парламенту страны (законопроект об ограничении доступа депутатов к гостайне, под действие которого могут попасть пророссийские депутаты, пишет издание Postimees. "Изменяя закон, мы закрываем черный ход, через который враждебные Эстонии силы могли бы получить доступ к информации, которая является чувствительной для безопасности Эстонии", - прокомментировал для издания инициативу парламентарий Раймонд Кальюлайд. По словам Кальюлайда, инициатива продиктована отсутствием уверенности в том, что все парламентарии "разделяют ценности, которые являются самоочевидными с точки зрения государственной безопасности Эстонии". Кальюлайд также добавил, что в будущем эстонский парламентарий для доступа к гостайне должен будет проходить проверку биографических данных.
https://1prime.ru/20250609/estoniya-858336284.html
эстония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/26/841362699_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a70f6b3085fa69cf168908bb19014b73.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , эстония
Политика, Общество , ЭСТОНИЯ
Пророссийских членов парламента Эстонии могут лишить доступа к гостайне
Социал-демократы Эстонии предложили ограничить доступ депутатов к гостайне
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Социал-демократическая партия Эстонии представила парламенту страны (законопроект об ограничении доступа депутатов к гостайне, под действие которого могут попасть пророссийские депутаты, пишет издание Postimees.
"Изменяя закон, мы закрываем черный ход, через который враждебные Эстонии силы могли бы получить доступ к информации, которая является чувствительной для безопасности Эстонии", - прокомментировал для издания инициативу парламентарий Раймонд Кальюлайд.
По словам Кальюлайда, инициатива продиктована отсутствием уверенности в том, что все парламентарии "разделяют ценности, которые являются самоочевидными с точки зрения государственной безопасности Эстонии". Кальюлайд также добавил, что в будущем эстонский парламентарий для доступа к гостайне должен будет проходить проверку биографических данных.
Эстония будет размещать в Тартуской тюрьме заключенных из Швеции