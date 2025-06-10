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Пророссийских членов парламента Эстонии могут лишить доступа к гостайне - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Пророссийских членов парламента Эстонии могут лишить доступа к гостайне
Пророссийских членов парламента Эстонии могут лишить доступа к гостайне - 10.06.2025, ПРАЙМ
Пророссийских членов парламента Эстонии могут лишить доступа к гостайне
Социал-демократическая партия Эстонии представила парламенту страны (законопроект об ограничении доступа депутатов к гостайне, под действие которого могут... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T13:40+0300
2025-06-10T13:40+0300
политика
общество
эстония
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Социал-демократическая партия Эстонии представила парламенту страны (законопроект об ограничении доступа депутатов к гостайне, под действие которого могут попасть пророссийские депутаты, пишет издание Postimees. "Изменяя закон, мы закрываем черный ход, через который враждебные Эстонии силы могли бы получить доступ к информации, которая является чувствительной для безопасности Эстонии", - прокомментировал для издания инициативу парламентарий Раймонд Кальюлайд. По словам Кальюлайда, инициатива продиктована отсутствием уверенности в том, что все парламентарии "разделяют ценности, которые являются самоочевидными с точки зрения государственной безопасности Эстонии". Кальюлайд также добавил, что в будущем эстонский парламентарий для доступа к гостайне должен будет проходить проверку биографических данных.
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общество , эстония
Политика, Общество , ЭСТОНИЯ
13:40 10.06.2025
 
Пророссийских членов парламента Эстонии могут лишить доступа к гостайне

Социал-демократы Эстонии предложили ограничить доступ депутатов к гостайне

© CC BY 2.0 / Felipe ErnestoФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© CC BY 2.0 / Felipe Ernesto
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Социал-демократическая партия Эстонии представила парламенту страны (законопроект об ограничении доступа депутатов к гостайне, под действие которого могут попасть пророссийские депутаты, пишет издание Postimees.
"Изменяя закон, мы закрываем черный ход, через который враждебные Эстонии силы могли бы получить доступ к информации, которая является чувствительной для безопасности Эстонии", - прокомментировал для издания инициативу парламентарий Раймонд Кальюлайд.
По словам Кальюлайда, инициатива продиктована отсутствием уверенности в том, что все парламентарии "разделяют ценности, которые являются самоочевидными с точки зрения государственной безопасности Эстонии". Кальюлайд также добавил, что в будущем эстонский парламентарий для доступа к гостайне должен будет проходить проверку биографических данных.
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