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ФАС разработала механизм сдерживания цен на отели во время форумов

ФАС разработала механизм сдерживания цен на отели во время форумов - 10.06.2025, ПРАЙМ

ФАС разработала механизм сдерживания цен на отели во время форумов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала механизм сдерживания цен на отели во время ежегодных международных форумов в Санкт-Петербурге, Сочи... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T17:45+0300

2025-06-10T17:45+0300

2025-06-10T17:45+0300

экономика

россия

максим шаскольский

фас рф

цены на отели

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала механизм сдерживания цен на отели во время ежегодных международных форумов в Санкт-Петербурге, Сочи и Владивостоке, он пока обсуждается, сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский, добавив, что возможно распространение механизма и на другие города, например Казань. "Когда у нас форумы проходят, есть определенные риски высоких цен. Мы разработали методику, которая позволяет в отдельные дни, в дни этих форумов, всего лишь в трех городах - Санкт-Петербурге, Сочи, Владивостоке - во время проведения международных мероприятий прогнозировать цены на размещение. Это очень простой механизм, очень ограниченный. Всего три города, всего три мероприятия пока", - сказал Шаскольский. "Может быть, если будут международные крупные мероприятия, будут решения распространить, там в Казани есть форумы. Но это совсем такой безболезненный и понятный механизм", - отметил он. Глава ФАС добавил, что методика пока не утверждена: "Идет спор по этому вопросу, есть разные позиции". Антимонопольное ведомство будет наблюдать за предстоящими ценами на ПМЭФ-2025. "Будем смотреть базовый период, скажем так, то же начало июня. Посмотрим цены форума, посмотрим цены после и будем также докладывать и предлагать решения", - отметил Шаскольский. В пресс-службе ФАС уточнили РИА Новости, что механизм пока обсуждается с отраслевым сообществом. Сам Шаскольский считает неправильным резко поднимать цены в преддверии форумов. "Государство делает очень большие вложения в проведение таких мероприятий - в инфраструктуру, в транспорт, связь, безопасность. Для этого должны приезжать инвесторы, участники из разных стран с целью дальнейшего создания предприятий, развития инвестиций. Мы, поднимая цены на гостиницу, делаем невозможным участие для некоторых участников более скромных стран", - пояснил он. По словам главы ФАС, участники форумов из Африки жаловались, что не могут приехать на мероприятие в связи с высокими ценами на проживание. "Поэтому мы стараемся сделать услуги размещения более доступными. Считаем, что это необходимо", - сказал Шаскольский. Стоимость на проживание должна расти на фоне увеличения спроса, однако не в десять раз, полагает он: "Если, например, до форума цена была 20 тысяч рублей, то методика ограничивает рост. Он не может быть 200 тысяч". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, максим шаскольский, фас рф, цены на отели