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Ставки по полугодовым вкладам опустились ниже 19%

Ставки по полугодовым вкладам опустились ниже 19% - 10.06.2025, ПРАЙМ

Ставки по полугодовым вкладам опустились ниже 19%

Ставки по вкладам в РФ сроком на 6 месяцев в среднем по рынку опустились ниже 19% впервые с октября 2024 года, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T09:38+0300

2025-06-10T09:38+0300

2025-06-10T09:38+0300

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финансы

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Ставки по вкладам в РФ сроком на 6 месяцев в среднем по рынку опустились ниже 19% впервые с октября 2024 года, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "Ставки по вкладам сроком на шесть месяцев в среднем по рынку опустились ниже 19% впервые с октября 2024 года. Об этом свидетельствуют данные индекса вкладов, рассчитываемого маркетплейсом "Финуслуги" по депозитным продуктам в топ-20 банках по объему средств населения", - говорится в сообщении. По данным маркетплейса, по состоянию на 9 июня средние ставки по вкладам на 3 месяца в топ-20 банках опустились до 19,39%, на 6 месяцев - до 18,92%, на год - до 18,21%. Максимальная ставка в топ-20 банков по вкладу на 3 месяца достигает 21%, однако ее сохранил только один банк. По полугодовым вкладам максимальная ставка достигает 20%, на год - 20,25%. Также сообщается, что минимальная ставка в топ-20 банков по вкладам на 1 месяц достигла 17,74%, 17,23% по вкладам на 6 месяцев и 15,03% на год.

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