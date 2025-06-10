Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ставки по полугодовым вкладам опустились ниже 19% - 10.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250610/finuslugi-858357390.html
Ставки по полугодовым вкладам опустились ниже 19%
Ставки по полугодовым вкладам опустились ниже 19% - 10.06.2025, ПРАЙМ
Ставки по полугодовым вкладам опустились ниже 19%
Ставки по вкладам в РФ сроком на 6 месяцев в среднем по рынку опустились ниже 19% впервые с октября 2024 года, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T09:38+0300
2025-06-10T09:38+0300
экономика
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/98/840759848_0:42:3565:2048_1920x0_80_0_0_14c93b065818035226d4292b0e083d7b.jpg
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Ставки по вкладам в РФ сроком на 6 месяцев в среднем по рынку опустились ниже 19% впервые с октября 2024 года, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "Ставки по вкладам сроком на шесть месяцев в среднем по рынку опустились ниже 19% впервые с октября 2024 года. Об этом свидетельствуют данные индекса вкладов, рассчитываемого маркетплейсом "Финуслуги" по депозитным продуктам в топ-20 банках по объему средств населения", - говорится в сообщении. По данным маркетплейса, по состоянию на 9 июня средние ставки по вкладам на 3 месяца в топ-20 банках опустились до 19,39%, на 6 месяцев - до 18,92%, на год - до 18,21%. Максимальная ставка в топ-20 банков по вкладу на 3 месяца достигает 21%, однако ее сохранил только один банк. По полугодовым вкладам максимальная ставка достигает 20%, на год - 20,25%. Также сообщается, что минимальная ставка в топ-20 банков по вкладам на 1 месяц достигла 17,74%, 17,23% по вкладам на 6 месяцев и 15,03% на год.
https://1prime.ru/20250609/ruonia--858334308.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/98/840759848_384:0:3115:2048_1920x0_80_0_0_d6b66786c82e8bed8c9279e426383c07.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки
Экономика, Финансы, Банки
09:38 10.06.2025
 
Ставки по полугодовым вкладам опустились ниже 19%

"Финуслуги": ставки по вкладам в среднем по рынку опустились ниже 19 процентов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНалог на вклады
Налог на вклады - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Ставки по вкладам в РФ сроком на 6 месяцев в среднем по рынку опустились ниже 19% впервые с октября 2024 года, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги".
"Ставки по вкладам сроком на шесть месяцев в среднем по рынку опустились ниже 19% впервые с октября 2024 года. Об этом свидетельствуют данные индекса вкладов, рассчитываемого маркетплейсом "Финуслуги" по депозитным продуктам в топ-20 банках по объему средств населения", - говорится в сообщении.
По данным маркетплейса, по состоянию на 9 июня средние ставки по вкладам на 3 месяца в топ-20 банках опустились до 19,39%, на 6 месяцев - до 18,92%, на год - до 18,21%.
Максимальная ставка в топ-20 банков по вкладу на 3 месяца достигает 21%, однако ее сохранил только один банк. По полугодовым вкладам максимальная ставка достигает 20%, на год - 20,25%.
Также сообщается, что минимальная ставка в топ-20 банков по вкладам на 1 месяц достигла 17,74%, 17,23% по вкладам на 6 месяцев и 15,03% на год.
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
Ставка RUONIA 6 июня снизилась до 20,6%
Вчера, 14:29
 
ЭкономикаФинансыБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала