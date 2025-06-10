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Фицо назвал условие поддержки нового пакета санкций против России
Фицо назвал условие поддержки нового пакета санкций против России - 10.06.2025, ПРАЙМ
Фицо назвал условие поддержки нового пакета санкций против России
Словакия не поддержит 18-й пакет санкций против России, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями, заявил словацкий... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T21:46+0300
2025-06-10T21:46+0300
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БРАТИСЛАВА, 10 июн - ПРАЙМ. Словакия не поддержит 18-й пакет санкций против России, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. "Словакия не поддержит готовящийся 18-й пакет санкций против России, если Европейская комиссия ей не предоставит реальное решение кризисной ситуации, в которую попадет Словакия после полной остановки поставок газа, нефти и ядерного топлива из России", - написал Фицо в соцсетях.
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РОССИЯ, СЛОВАКИЯ, РФ, Роберт Фицо, Facebook, Энергетика
Фицо назвал условие поддержки нового пакета санкций против России
Фицо: Словакия не поддержит 18-й пакет санкций против России без решения по энергоресурсам
БРАТИСЛАВА, 10 июн - ПРАЙМ. Словакия не поддержит 18-й пакет санкций против России, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"Словакия не поддержит готовящийся 18-й пакет санкций против России, если Европейская комиссия ей не предоставит реальное решение кризисной ситуации, в которую попадет Словакия после полной остановки поставок газа, нефти и ядерного топлива из России", - написал Фицо в соцсетях.
Венгрия выступит против плана ЕК по отказу от российских энергоресурсов