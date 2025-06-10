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Фицо назвал условие поддержки нового пакета санкций против России - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Фицо назвал условие поддержки нового пакета санкций против России
Фицо назвал условие поддержки нового пакета санкций против России - 10.06.2025, ПРАЙМ
Фицо назвал условие поддержки нового пакета санкций против России
Словакия не поддержит 18-й пакет санкций против России, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями, заявил словацкий... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T21:46+0300
2025-06-10T22:40+0300
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БРАТИСЛАВА, 10 июн - ПРАЙМ. Словакия не поддержит 18-й пакет санкций против России, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. "Словакия не поддержит готовящийся 18-й пакет санкций против России, если Европейская комиссия ей не предоставит реальное решение кризисной ситуации, в которую попадет Словакия после полной остановки поставок газа, нефти и ядерного топлива из России", - написал Фицо в соцсетях.
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россия, словакия, рф, роберт фицо, facebook
РОССИЯ, СЛОВАКИЯ, РФ, Роберт Фицо, Facebook, Энергетика
21:46 10.06.2025 (обновлено: 22:40 10.06.2025)
 
Фицо назвал условие поддержки нового пакета санкций против России

Фицо: Словакия не поддержит 18-й пакет санкций против России без решения по энергоресурсам

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРАТИСЛАВА, 10 июн - ПРАЙМ. Словакия не поддержит 18-й пакет санкций против России, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"Словакия не поддержит готовящийся 18-й пакет санкций против России, если Европейская комиссия ей не предоставит реальное решение кризисной ситуации, в которую попадет Словакия после полной остановки поставок газа, нефти и ядерного топлива из России", - написал Фицо в соцсетях.
Глава МИД Венгрии П. Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
Венгрия выступит против плана ЕК по отказу от российских энергоресурсов
20:47
 
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