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ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Кубани

ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Кубани - 10.06.2025, ПРАЙМ

ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Кубани

ФСБ задержала гражданина РФ, планировавшего по указанию Службы безопасности Украины совершить теракт в местах массового скопления людей на территории... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T09:51+0300

2025-06-10T09:51+0300

2025-06-10T09:51+0300

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. ФСБ задержала гражданина РФ, планировавшего по указанию Службы безопасности Украины совершить теракт в местах массового скопления людей на территории Краснодарского края, сообщили во вторник в ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин РФ, 2003 года рождения, планировавший по указанию Службы безопасности Украины совершение террористического акта в местах массового скопления людей на территории Краснодарского края", - говорится в сообщении ведомства. Сотрудниками спецслужбы установлено, что в феврале 2025 года фигурант с использованием мессенджера WhatsApp завербован украинской спецслужбой для получения разведывательной информации на территории России. Он осуществлял фотосъемку военных объектов и сбор информации о передвижениях кораблей Черноморского флота. "Выполняя очередное указание куратора, задержанный планировал изъять из тайника СВУ массой 2,5 килограмма для последующего подрыва в административном здании одного из объектов энергетики региона", - говорится в сообщении. В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 "Приготовление к теракту" и ч. 1 ст. 30, п. "в" ч. 3 ст. 222.1 "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" УК РФ, обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием.

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