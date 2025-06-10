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ФТС зафиксировала сокращение профицита внешней торговли России - 10.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ФТС зафиксировала сокращение профицита внешней торговли России
ФТС зафиксировала сокращение профицита внешней торговли России - 10.06.2025, ПРАЙМ
ФТС зафиксировала сокращение профицита внешней торговли России
Профицит внешней торговли России в январе-апреле 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,3%, до 42,4 миллиарда долларов,... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T10:46+0300
2025-06-10T10:46+0300
экономика
фтс россии
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Профицит внешней торговли России в январе-апреле 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,3%, до 42,4 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России. "По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Российской Федерации в январе-апреле 2025 года составил 213,9 миллиарда долларов и по сравнению с январем-апрелем 2024 года сократился на 2,9%, в том числе экспорт – 128,2 миллиарда долларов (снижение на 5,9%), импорт – 85,8 миллиарда долларов (рост на 1,8%)", - говорится в сообщении ведомства. В первые четыре месяца прошлого года экспорт из России составил 136,1 миллиарда долларов, импорт в Россию – 84,2 миллиарда долларов. Таким образом, профицит внешней торговли РФ снизился с 51,9 миллиарда долларов в январе-апреле 2024 года до 42,4 миллиарда долларов за тот же период текущего года. "Основой российского экспорта в январе-апреле 2025 года традиционно являлись минеральные продукты, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 56,8%. В товарной структуре импорта в январе-апреле 2025 года наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары и составил 48,5%", - указали в ФТС. Доля стран Азиатского региона в общем объеме товарооборота составила 72,5%, при этом товарооборот с ними снизился на 1,8% по сравнению с январем-апрелем 2024 года. На страны ЕС пришлось 19,2% внешней торговли РФ, товарооборот с ними снизился на 6,2%.
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фтс россии
Экономика, ФТС России
10:46 10.06.2025
 
ФТС зафиксировала сокращение профицита внешней торговли России

ФТС: профицит внешней торговли России в январе-апреле снизился на 18,3%

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФТС России
ФТС России - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Профицит внешней торговли России в январе-апреле 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,3%, до 42,4 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
"По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Российской Федерации в январе-апреле 2025 года составил 213,9 миллиарда долларов и по сравнению с январем-апрелем 2024 года сократился на 2,9%, в том числе экспорт – 128,2 миллиарда долларов (снижение на 5,9%), импорт – 85,8 миллиарда долларов (рост на 1,8%)", - говорится в сообщении ведомства.
В первые четыре месяца прошлого года экспорт из России составил 136,1 миллиарда долларов, импорт в Россию – 84,2 миллиарда долларов. Таким образом, профицит внешней торговли РФ снизился с 51,9 миллиарда долларов в январе-апреле 2024 года до 42,4 миллиарда долларов за тот же период текущего года.
"Основой российского экспорта в январе-апреле 2025 года традиционно являлись минеральные продукты, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 56,8%. В товарной структуре импорта в январе-апреле 2025 года наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары и составил 48,5%", - указали в ФТС.
Доля стран Азиатского региона в общем объеме товарооборота составила 72,5%, при этом товарооборот с ними снизился на 1,8% по сравнению с январем-апрелем 2024 года. На страны ЕС пришлось 19,2% внешней торговли РФ, товарооборот с ними снизился на 6,2%.
Рубли - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
В ФТС сообщили о росте профицита внешней торговли России
10 апреля, 17:18
 
ЭкономикаФТС России
 
 
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