https://1prime.ru/20250610/fts-858359978.html
ФТС зафиксировала сокращение профицита внешней торговли России
ФТС зафиксировала сокращение профицита внешней торговли России - 10.06.2025, ПРАЙМ
ФТС зафиксировала сокращение профицита внешней торговли России
Профицит внешней торговли России в январе-апреле 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,3%, до 42,4 миллиарда долларов,... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T10:46+0300
2025-06-10T10:46+0300
2025-06-10T10:46+0300
экономика
фтс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83840/87/838408701_0:224:2849:1826_1920x0_80_0_0_d89952fd51420473b2f5e5ebc87a954b.jpg
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Профицит внешней торговли России в январе-апреле 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,3%, до 42,4 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России. "По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Российской Федерации в январе-апреле 2025 года составил 213,9 миллиарда долларов и по сравнению с январем-апрелем 2024 года сократился на 2,9%, в том числе экспорт – 128,2 миллиарда долларов (снижение на 5,9%), импорт – 85,8 миллиарда долларов (рост на 1,8%)", - говорится в сообщении ведомства. В первые четыре месяца прошлого года экспорт из России составил 136,1 миллиарда долларов, импорт в Россию – 84,2 миллиарда долларов. Таким образом, профицит внешней торговли РФ снизился с 51,9 миллиарда долларов в январе-апреле 2024 года до 42,4 миллиарда долларов за тот же период текущего года. "Основой российского экспорта в январе-апреле 2025 года традиционно являлись минеральные продукты, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 56,8%. В товарной структуре импорта в январе-апреле 2025 года наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары и составил 48,5%", - указали в ФТС. Доля стран Азиатского региона в общем объеме товарооборота составила 72,5%, при этом товарооборот с ними снизился на 1,8% по сравнению с январем-апрелем 2024 года. На страны ЕС пришлось 19,2% внешней торговли РФ, товарооборот с ними снизился на 6,2%.
https://1prime.ru/20250410/profitsit-856560542.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83840/87/838408701_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_1c2298417b55a1bf6ff024ad146911f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фтс россии
ФТС зафиксировала сокращение профицита внешней торговли России
ФТС: профицит внешней торговли России в январе-апреле снизился на 18,3%
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Профицит внешней торговли России в январе-апреле 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,3%, до 42,4 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
"По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Российской Федерации в январе-апреле 2025 года составил 213,9 миллиарда долларов и по сравнению с январем-апрелем 2024 года сократился на 2,9%, в том числе экспорт – 128,2 миллиарда долларов (снижение на 5,9%), импорт – 85,8 миллиарда долларов (рост на 1,8%)", - говорится в сообщении ведомства.
В первые четыре месяца прошлого года экспорт из России составил 136,1 миллиарда долларов, импорт в Россию – 84,2 миллиарда долларов. Таким образом, профицит внешней торговли РФ снизился с 51,9 миллиарда долларов в январе-апреле 2024 года до 42,4 миллиарда долларов за тот же период текущего года.
"Основой российского экспорта в январе-апреле 2025 года традиционно являлись минеральные продукты, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 56,8%. В товарной структуре импорта в январе-апреле 2025 года наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары и составил 48,5%", - указали в ФТС.
Доля стран Азиатского региона в общем объеме товарооборота составила 72,5%, при этом товарооборот с ними снизился на 1,8% по сравнению с январем-апрелем 2024 года. На страны ЕС пришлось 19,2% внешней торговли РФ, товарооборот с ними снизился на 6,2%.
В ФТС сообщили о росте профицита внешней торговли России