https://1prime.ru/20250610/fts-858359978.html

ФТС зафиксировала сокращение профицита внешней торговли России

ФТС зафиксировала сокращение профицита внешней торговли России - 10.06.2025, ПРАЙМ

ФТС зафиксировала сокращение профицита внешней торговли России

Профицит внешней торговли России в январе-апреле 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,3%, до 42,4 миллиарда долларов,... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T10:46+0300

2025-06-10T10:46+0300

2025-06-10T10:46+0300

экономика

фтс россии

https://cdnn.1prime.ru/img/83840/87/838408701_0:224:2849:1826_1920x0_80_0_0_d89952fd51420473b2f5e5ebc87a954b.jpg

МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Профицит внешней торговли России в январе-апреле 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,3%, до 42,4 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России. "По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Российской Федерации в январе-апреле 2025 года составил 213,9 миллиарда долларов и по сравнению с январем-апрелем 2024 года сократился на 2,9%, в том числе экспорт – 128,2 миллиарда долларов (снижение на 5,9%), импорт – 85,8 миллиарда долларов (рост на 1,8%)", - говорится в сообщении ведомства. В первые четыре месяца прошлого года экспорт из России составил 136,1 миллиарда долларов, импорт в Россию – 84,2 миллиарда долларов. Таким образом, профицит внешней торговли РФ снизился с 51,9 миллиарда долларов в январе-апреле 2024 года до 42,4 миллиарда долларов за тот же период текущего года. "Основой российского экспорта в январе-апреле 2025 года традиционно являлись минеральные продукты, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 56,8%. В товарной структуре импорта в январе-апреле 2025 года наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары и составил 48,5%", - указали в ФТС. Доля стран Азиатского региона в общем объеме товарооборота составила 72,5%, при этом товарооборот с ними снизился на 1,8% по сравнению с январем-апрелем 2024 года. На страны ЕС пришлось 19,2% внешней торговли РФ, товарооборот с ними снизился на 6,2%.

https://1prime.ru/20250410/profitsit-856560542.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фтс россии