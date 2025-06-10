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Фунт стерлингов дешевеет после выхода данных по безработице в Британии
Фунт стерлингов дешевеет после выхода данных по безработице в Британии - 10.06.2025, ПРАЙМ
Фунт стерлингов дешевеет после выхода данных по безработице в Британии
Курс фунта стерлингов к доллару снижается во вторник днем после выхода статистики по безработице в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T13:05+0300
2025-06-10T13:05+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару снижается во вторник днем после выхода статистики по безработице в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.47 мск курс фунта стерлингов к доллару уменьшался до 1,3489 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3555 доллара. Курс евро к доллару в то же время опускался до 1,1415 доллара с 1,1425 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 144,69 иены с уровня прошлого закрытия в 144,56 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на символические 0,09%, до 99,1 пункта. Ранее во вторник Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании обнародовало данные по безработице в стране. В феврале-апреле показатель вырос до 4,6% с 4,5% в январе-марте. При этом среднее число безработных старше 16 лет в стране в феврале-апреле составило 1,64 миллиона человек, увеличившись на 95 тысяч по сравнению с показателем за ноябрь-январь и на 116 тысяч - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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фунт стерлингов, великобритания, рынок, торги, доллар сша
Экономика, фунт стерлингов, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Рынок, Торги, Доллар США
Фунт стерлингов дешевеет после выхода данных по безработице в Британии
Курс фунта стерлингов к доллару снижается после выхода данных по безработице в Британии
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару снижается во вторник днем после выхода статистики по безработице в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.47 мск курс фунта стерлингов к доллару уменьшался до 1,3489 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3555 доллара.
Курс евро к доллару в то же время опускался до 1,1415 доллара с 1,1425 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 144,69 иены с уровня прошлого закрытия в 144,56 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на символические 0,09%, до 99,1 пункта.
Ранее во вторник Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании обнародовало данные по безработице в стране. В феврале-апреле показатель вырос до 4,6% с 4,5% в январе-марте.
При этом среднее число безработных старше 16 лет в стране в феврале-апреле составило 1,64 миллиона человек, увеличившись на 95 тысяч по сравнению с показателем за ноябрь-январь и на 116 тысяч - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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