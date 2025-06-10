https://1prime.ru/20250610/games-858385358.html
Apple представила приложение Games
Apple представила приложение Games - 10.06.2025, ПРАЙМ
Apple представила приложение Games
Компания Apple представила приложение Games, которое позволит игрокам взаимодействовать в рамках единого цифрового пространства, следует из пресс-релиза... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T22:18+0300
2025-06-10T22:18+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Компания Apple представила приложение Games, которое позволит игрокам взаимодействовать в рамках единого цифрового пространства, следует из пресс-релиза компании. "Приложение Games упрощает доступ ко всем играм в одном удобном месте и позволяет отслеживать все, что происходит в них - от крупных событий до обновлений - чтобы игроки ничего не пропустили", - сообщает Apple в релизе. По данным компании, теперь все друзья из Game Center и игровые сообщества смогут просматривать общую игровую историю, сравнивать достижения и приглашать других пользователей принять участие в матчах или совместных сессиях, отправив им в мессенджерах ссылки и коды. Кроме того, у пользователей появится возможность подключать совместимые игровые контроллеры для удобной навигации по интерфейсу и быстрого запуска игр. Игрокам будут предлагаться персонализированные рекомендации на основе их игрового опыта, предпочтений друзей и игр с поддержкой Game Center, сообщает компания. Пользователи смогут также увидеть в приложении редакционные подборки, такие как Balatro, Crashlands 2 и Dredge, отмечает Apple. Gриложение позволит игрокам видеть все игры, которые они когда-либо загружали из App Store на iPhone и iPad, а также объединить игровые приложения, установленные на Mac. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, умных часов и программного обеспечения.
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технологии, москва, apple
Технологии, МОСКВА, Apple
Apple представила приложение Games
Apple представила приложение для игр Games
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Компания Apple представила приложение Games, которое позволит игрокам взаимодействовать в рамках единого цифрового пространства, следует из пресс-релиза компании.
"Приложение Games упрощает доступ ко всем играм в одном удобном месте и позволяет отслеживать все, что происходит в них - от крупных событий до обновлений - чтобы игроки ничего не пропустили", - сообщает Apple в релизе.
По данным компании, теперь все друзья из Game Center и игровые сообщества смогут просматривать общую игровую историю, сравнивать достижения и приглашать других пользователей принять участие в матчах или совместных сессиях, отправив им в мессенджерах ссылки и коды. Кроме того, у пользователей появится возможность подключать совместимые игровые контроллеры для удобной навигации по интерфейсу и быстрого запуска игр.
Игрокам будут предлагаться персонализированные рекомендации на основе их игрового опыта, предпочтений друзей и игр с поддержкой Game Center, сообщает компания. Пользователи смогут также увидеть в приложении редакционные подборки, такие как Balatro, Crashlands 2 и Dredge, отмечает Apple.
Gриложение позволит игрокам видеть все игры, которые они когда-либо загружали из App Store на iPhone и iPad, а также объединить игровые приложения, установленные на Mac.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, умных часов и программного обеспечения.
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