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Суд запретил "Нафтогазу" исполнять решения судов против "Газпрома"

Суд запретил "Нафтогазу" исполнять решения судов против "Газпрома" - 10.06.2025, ПРАЙМ

Суд запретил "Нафтогазу" исполнять решения судов против "Газпрома"

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в обеспечение иска "Газпрома" запретил "Нафтогазу Украины" получать и приводить в исполнение любые... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T15:30+0300

2025-06-10T15:30+0300

2025-06-10T15:30+0300

энергетика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в обеспечение иска "Газпрома" запретил "Нафтогазу Украины" получать и приводить в исполнение любые решения иностранных судов против российского газового концерна, в том числе в отношении его имущества, следует из материалов дела. "Заявление публичного акционерного общества "Газпром" удовлетворить. Принять обеспечительные меры в виде... запрета получать и приводить в исполнение в любом государстве кроме Российской Федерации любые арбитражные (третейские) решения или любые судебные решения против ПАО "Газпром" по спору из или в связи с соглашением от 30.12.2019 об оказании услуг по организации транспортировки природного газа через территорию Украины, в том числе решения и иные судебные акты, полученные в рамках или в связи с делом 27245/GL в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты... в отношении имущества ПАО "Газпром" или его аффилированных лиц", – говорится в определении суда. Иск "Газпрома" к "Нафтогазу Украины" заявлен о наложении запрета на получение и исполнение решений иностранных судов против "Газпрома", а также о запрете на споры за рубежом. Слушания назначены на 7 июля. Ранее, в январе 2024 года, арбитражный суд Петербурга по иску "Газпрома" обязал "Нафтогаз Украины" выплатить около 150 миллионов долларов в пользу "Газпрома" в случае нарушения запрета на продолжение разбирательства между сторонами в иностранном арбитраже. Тогда суд удовлетворил иск "Газпрома" с требованием запретить "Нафтогазу Украины" продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты. Как следует из решения арбитражного суда, спор между сторонами вытекает из соглашения от 30 декабря 2019 года о транспортировке через Украину российского газа для европейских потребителей. В рамках этого судебного разбирательства арбитражный суд Петербурга в апреле 2025 года увеличил до 1,35 миллиарда долларов судебную неустойку, которая присуждена "Нафтогазу Украины" на случай нарушения этой компанией запрета на судебные разбирательства с "Газпромом" за рубежом. При этом суд уточнил, что ходатайство российского газового концерна об увеличении судебной неустойки обусловлено, в частности, увеличением исковых требований "Нафтогаза Украины" к "Газпрому" в иностранном арбитраже примерно до 1,351 миллиарда долларов. Поставки российского газа через Украину с мая 2022 года сократились в 2,5 раза от гарантированного объема – до 40-42 миллионов кубометров в сутки. Тогда Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Так для транзита газа в Европу остался только один вход – газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа". "Газпром" тогда заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита оплачены. Но "Нафтогаз" из-за снижения поставок подал в международный арбитражный суд просьбу об арбитраже против "Газпрома" с требованием оплаты неоказанных услуг. "Газпром" 1 января 2025 года сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с "Нафтогазом Украины" с 08.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.

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