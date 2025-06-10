Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд рассмотрит иск "Газпрома" о взыскании неустойки с "дочки" OMV - 10.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250610/gazprom-858376763.html
Суд рассмотрит иск "Газпрома" о взыскании неустойки с "дочки" OMV
Суд рассмотрит иск "Газпрома" о взыскании неустойки с "дочки" OMV - 10.06.2025, ПРАЙМ
Суд рассмотрит иск "Газпрома" о взыскании неустойки с "дочки" OMV
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июля рассмотрит ходатайство "Газпрома" об увеличении судебной неустойки, подлежащей взысканию с... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T16:49+0300
2025-06-10T16:49+0300
энергетика
газ
австрия
газпром
omv
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_608785478b90174b855b6b2403c7f0da.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июля рассмотрит ходатайство "Газпрома" об увеличении судебной неустойки, подлежащей взысканию с компании OMV Exploration &amp; Production GmbH (дочерней структуры австрийской OMV), если она нарушит запрет на продолжение разбирательства с российским газовым концерном в международном арбитраже, следует из материалов дела. "В суд от ПАО "Газпром" поступило заявление об увеличении судебной неустойки за нарушение антиискового запрета... Назначить рассмотрение заявления в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 04 июля 2025 года", – говорится в определении арбитражного суда. Арбитражный суд Петербурга в апреле 2024 года удовлетворил иск "Газпрома" о запрете OMV Exploration &amp; Production GmbH продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты, а также о присуждении денежных средств в случае, если решение суда не будет исполнено. Поскольку слушания проходили в закрытом режиме, размер неустойки, установленной на случай нарушения антиискового запрета, в материалах суда не уточняется. Также не указано, на какую сумму она может быть увеличена в случае удовлетворения ходатайства "Газпрома". OMV в январе 2023 года инициировала арбитраж в Стокгольме по контракту на поставку газа в Австрию, требуя возмещения ущерба от "Газпром экспорта" в связи с "непредсказуемыми поставками" по этому контракту, заключенному в 2006 году и истекающему в 2040 году. "Газпром экспорт" прекратил подавать газ в адрес OMV с 16 ноября 2024 года после другого решения Стокгольмского арбитража – о присуждении австрийской компании 230 миллионов евро якобы за недопоставки газа "Газпром экспортом" по германскому контракту. OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Тогда поставки российского газа прекратились в результате невыполнения австрийской компанией платежных обязательств. Затем 11 декабря OMV расторгла долгосрочный контракт на поставку газа в Австрию якобы "в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств" со стороны "Газпром экспорта".
https://1prime.ru/20250605/gazprom-858234480.html
австрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_8eba7f47d78a2daa70fabbcff4dd5955.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, австрия, газпром, omv
Энергетика, Газ, АВСТРИЯ, Газпром, OMV
16:49 10.06.2025
 
Суд рассмотрит иск "Газпрома" о взыскании неустойки с "дочки" OMV

Арбитраж Петербурга и Ленобласти 4 июля рассмотрит иск "Газпрома" к OMV

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июля рассмотрит ходатайство "Газпрома" об увеличении судебной неустойки, подлежащей взысканию с компании OMV Exploration & Production GmbH (дочерней структуры австрийской OMV), если она нарушит запрет на продолжение разбирательства с российским газовым концерном в международном арбитраже, следует из материалов дела.
"В суд от ПАО "Газпром" поступило заявление об увеличении судебной неустойки за нарушение антиискового запрета... Назначить рассмотрение заявления в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 04 июля 2025 года", – говорится в определении арбитражного суда.
Арбитражный суд Петербурга в апреле 2024 года удовлетворил иск "Газпрома" о запрете OMV Exploration & Production GmbH продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты, а также о присуждении денежных средств в случае, если решение суда не будет исполнено.
Поскольку слушания проходили в закрытом режиме, размер неустойки, установленной на случай нарушения антиискового запрета, в материалах суда не уточняется. Также не указано, на какую сумму она может быть увеличена в случае удовлетворения ходатайства "Газпрома".
OMV в январе 2023 года инициировала арбитраж в Стокгольме по контракту на поставку газа в Австрию, требуя возмещения ущерба от "Газпром экспорта" в связи с "непредсказуемыми поставками" по этому контракту, заключенному в 2006 году и истекающему в 2040 году.
"Газпром экспорт" прекратил подавать газ в адрес OMV с 16 ноября 2024 года после другого решения Стокгольмского арбитража – о присуждении австрийской компании 230 миллионов евро якобы за недопоставки газа "Газпром экспортом" по германскому контракту. OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Тогда поставки российского газа прекратились в результате невыполнения австрийской компанией платежных обязательств.
Затем 11 декабря OMV расторгла долгосрочный контракт на поставку газа в Австрию якобы "в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств" со стороны "Газпром экспорта".
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
"Газпром" поставил потребителям РФ рекордные 395,8 млрд кубометров газа
5 июня, 15:58
 
ЭнергетикаГазАВСТРИЯГазпромOMV
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала