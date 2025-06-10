https://1prime.ru/20250610/gazprom-858376763.html

Суд рассмотрит иск "Газпрома" о взыскании неустойки с "дочки" OMV

Суд рассмотрит иск "Газпрома" о взыскании неустойки с "дочки" OMV - 10.06.2025, ПРАЙМ

Суд рассмотрит иск "Газпрома" о взыскании неустойки с "дочки" OMV

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июля рассмотрит ходатайство "Газпрома" об увеличении судебной неустойки, подлежащей взысканию с... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T16:49+0300

2025-06-10T16:49+0300

2025-06-10T16:49+0300

энергетика

газ

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июля рассмотрит ходатайство "Газпрома" об увеличении судебной неустойки, подлежащей взысканию с компании OMV Exploration & Production GmbH (дочерней структуры австрийской OMV), если она нарушит запрет на продолжение разбирательства с российским газовым концерном в международном арбитраже, следует из материалов дела. "В суд от ПАО "Газпром" поступило заявление об увеличении судебной неустойки за нарушение антиискового запрета... Назначить рассмотрение заявления в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 04 июля 2025 года", – говорится в определении арбитражного суда. Арбитражный суд Петербурга в апреле 2024 года удовлетворил иск "Газпрома" о запрете OMV Exploration & Production GmbH продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты, а также о присуждении денежных средств в случае, если решение суда не будет исполнено. Поскольку слушания проходили в закрытом режиме, размер неустойки, установленной на случай нарушения антиискового запрета, в материалах суда не уточняется. Также не указано, на какую сумму она может быть увеличена в случае удовлетворения ходатайства "Газпрома". OMV в январе 2023 года инициировала арбитраж в Стокгольме по контракту на поставку газа в Австрию, требуя возмещения ущерба от "Газпром экспорта" в связи с "непредсказуемыми поставками" по этому контракту, заключенному в 2006 году и истекающему в 2040 году. "Газпром экспорт" прекратил подавать газ в адрес OMV с 16 ноября 2024 года после другого решения Стокгольмского арбитража – о присуждении австрийской компании 230 миллионов евро якобы за недопоставки газа "Газпром экспортом" по германскому контракту. OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Тогда поставки российского газа прекратились в результате невыполнения австрийской компанией платежных обязательств. Затем 11 декабря OMV расторгла долгосрочный контракт на поставку газа в Австрию якобы "в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств" со стороны "Газпром экспорта".

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