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В ГД доработали законопроект о защите прав граждан в рамках КРТ - 10.06.2025, ПРАЙМ
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В ГД доработали законопроект о защите прав граждан в рамках КРТ
В ГД доработали законопроект о защите прав граждан в рамках КРТ - 10.06.2025, ПРАЙМ
В ГД доработали законопроект о защите прав граждан в рамках КРТ
Депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, которым предлагается защитить права граждан в рамках реализации программы комплексного развития... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T03:10+0300
2025-06-10T03:10+0300
экономика
россия
общество
москва
рф
санкт-петербург
госдума
дума
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, которым предлагается защитить права граждан в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ), в частности, регионы РФ получат право самостоятельно устанавливать требования к местам расположения новых многоквартирных домов (МКД) для переселения граждан, сообщил РИА Новости зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента заксобранием Санкт-Петербурга в 2023 году, далее его доработкой занимался профильный комитет Госдумы по строительству и ЖКХ. Дума приняла его в первом чтении 25 февраля 2025 года. "Ко второму чтению подготовлены важные поправки в законопроект о КРТ. Во-первых, регионы получат полномочия самостоятельно устанавливать требования к местам расположения новых МКД для переселения из жилья в рамках КРТ. Число ситуаций, когда человека переселяют абсолютно в другой конец города, может сократиться. Это защита наших граждан", - сказал Колунов. По словам парламентария, еще одна важная поправка призвана защитить жителей домов, в которых общее собрание собственников (ОСС) по вопросу включения в программу КРТ или не состоялось, или задержалось. "Сегодня в рамках проведения КРТ в МКД должны проходить ОСС, на которых и принимается решение – хотят жильцы дома включаться в программу КРТ или нет. Если такое собрание в установленное время не проводится, решение ОСС не предоставляет, то дом автоматически включается в программу. Поправки же дают регионам право регулировать этот вопрос на своем уровне, автоматом не включать такие дома в программу. Понимаем, что жителям может потребоваться дополнительное время на юридические вопросы или их изучение. Это еще одна мера защиты наших граждан", - заключил он.
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россия, общество , москва, рф, санкт-петербург, госдума, дума
Экономика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Госдума, Дума
03:10 10.06.2025
 
В ГД доработали законопроект о защите прав граждан в рамках КРТ

Депутат Колунов: регионы получат право самостоятельно устанавливать требования к МКД

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, которым предлагается защитить права граждан в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ), в частности, регионы РФ получат право самостоятельно устанавливать требования к местам расположения новых многоквартирных домов (МКД) для переселения граждан, сообщил РИА Новости зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента заксобранием Санкт-Петербурга в 2023 году, далее его доработкой занимался профильный комитет Госдумы по строительству и ЖКХ. Дума приняла его в первом чтении 25 февраля 2025 года.
"Ко второму чтению подготовлены важные поправки в законопроект о КРТ. Во-первых, регионы получат полномочия самостоятельно устанавливать требования к местам расположения новых МКД для переселения из жилья в рамках КРТ. Число ситуаций, когда человека переселяют абсолютно в другой конец города, может сократиться. Это защита наших граждан", - сказал Колунов.
По словам парламентария, еще одна важная поправка призвана защитить жителей домов, в которых общее собрание собственников (ОСС) по вопросу включения в программу КРТ или не состоялось, или задержалось.
"Сегодня в рамках проведения КРТ в МКД должны проходить ОСС, на которых и принимается решение – хотят жильцы дома включаться в программу КРТ или нет. Если такое собрание в установленное время не проводится, решение ОСС не предоставляет, то дом автоматически включается в программу. Поправки же дают регионам право регулировать этот вопрос на своем уровне, автоматом не включать такие дома в программу. Понимаем, что жителям может потребоваться дополнительное время на юридические вопросы или их изучение. Это еще одна мера защиты наших граждан", - заключил он.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоМОСКВАРФСАНКТ-ПЕТЕРБУРГГосдумаДума
 
 
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