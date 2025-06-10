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Генсек НАТО призвал страны НАТО выучить русский язык

Генсек НАТО призвал страны НАТО выучить русский язык - 10.06.2025, ПРАЙМ

Генсек НАТО призвал страны НАТО выучить русский язык

Генеральный секретарь НАТО Марко Рютте пугает страны НАТО, утверждая, что если они не поднимут военные расходы до 5% ВВП, то им стоит выучить русский язык. | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T03:04+0300

2025-06-10T03:04+0300

2025-06-10T03:04+0300

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марко Рютте пугает страны НАТО, утверждая, что если они не поднимут военные расходы до 5% ВВП, то им стоит выучить русский язык. "Если вы не повысите (расходы на милитаризацию - ред.) до 5 процентов, включая 3,5 процента на оборонные расходы, то у вас останется система здравоохранения ... пенсионная система, но (тогда - ред.) вам лучше выучить русский. Таковы последствия", - заявил Рютте на конференции в Лондоне, его слова приводит британская газета Telegraph. Рютте в последние месяцы в своих выступлениях постоянно указывает на так называемые угрозы со стороны России и Китая, призывая государства альянса в разы нарастить расходы на милитаризацию за счет социальных расходов. Ранее в июне Рютте предложил повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП, и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

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