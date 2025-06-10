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"Действовать быстрее": в ФРГ, испугавшись России, призвали усилить НАТО - 10.06.2025, ПРАЙМ
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"Действовать быстрее": в ФРГ, испугавшись России, призвали усилить НАТО
"Действовать быстрее": в ФРГ, испугавшись России, призвали усилить НАТО - 10.06.2025, ПРАЙМ
"Действовать быстрее": в ФРГ, испугавшись России, призвали усилить НАТО
Депутат бундестага Норберт Реттген в разговоре с журналом Stern выступил с призывом усилить оборонную готовность стран НАТО, обосновывая это предполагаемой... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T10:53+0300
2025-06-10T10:53+0300
политика
германия
нато
россия
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Депутат бундестага Норберт Реттген в разговоре с журналом Stern выступил с призывом усилить оборонную готовность стран НАТО, обосновывая это предполагаемой угрозой со стороны России."Путин не будет ждать, пока НАТО завершит подготовку &lt;...&gt;. Поэтому мы должны действовать быстрее", — сообщил Реттген.Журнал также отметил, что в самой Германии в последнее время активно обсуждается возможность частичного восстановления призыва, якобы необходимого для повышения уровня готовности вооруженных сил к возможным кризисам.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник прокомментировал обсуждаемое в альянсе увеличение военных расходов, указав, что европейские государства намерены вкладываться в борьбу с воображаемой угрозой, приписываемой России.В последние годы в российском руководстве регулярно подчеркивали, что действия НАТО у границ России носят беспрецедентный характер. Альянс продолжает наращивать военное присутствие, объясняя это необходимостью сдерживания "российской агрессии". В Москве же отмечали, что Россия не представляет угрозы для других стран, но оставляет за собой право реагировать на шаги, которые могут затронуть национальные интересы.
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германия, нато, россия
Политика, ГЕРМАНИЯ, НАТО, РОССИЯ
10:53 10.06.2025
 
"Действовать быстрее": в ФРГ, испугавшись России, призвали усилить НАТО

Депутат бундестага Реттген призвал усилить оборону НАТО из-за якобы российской угрозы

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Депутат бундестага Норберт Реттген в разговоре с журналом Stern выступил с призывом усилить оборонную готовность стран НАТО, обосновывая это предполагаемой угрозой со стороны России.
"Путин не будет ждать, пока НАТО завершит подготовку <...>. Поэтому мы должны действовать быстрее", — сообщил Реттген.
Журнал также отметил, что в самой Германии в последнее время активно обсуждается возможность частичного восстановления призыва, якобы необходимого для повышения уровня готовности вооруженных сил к возможным кризисам.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник прокомментировал обсуждаемое в альянсе увеличение военных расходов, указав, что европейские государства намерены вкладываться в борьбу с воображаемой угрозой, приписываемой России.
В последние годы в российском руководстве регулярно подчеркивали, что действия НАТО у границ России носят беспрецедентный характер. Альянс продолжает наращивать военное присутствие, объясняя это необходимостью сдерживания "российской агрессии". В Москве же отмечали, что Россия не представляет угрозы для других стран, но оставляет за собой право реагировать на шаги, которые могут затронуть национальные интересы.
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
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03:04
 
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